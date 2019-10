Um grupo político, formado por lideranças de nove partidos, está ensaiando uma união para contrapor ao projeto de reeleição do prefeito Zé Carlos do Pátio (SD). A proposta é o lançamento de uma candidatura única da oposição para a disputa da prefeitura. As lideranças partidárias se reuniram no último sábado (26), logo após uma reunião que tratou sobre a recuperação da Santa Casa.

Nesta reunião, estavam presentes o ex-prefeito Adilton Sachetti (PRB), o deputado federal José Medeiros (Podemos), os deputados estaduais Nininho (PSD), Thiago Silva (MDB) e Claudinei (PSL). Também os vereadores Thiago Muniz (DEM), que é pré-candidato a prefeito, Fábio Cardozo (PDT), Adonias Fernandes (MDB) e Rodrigo da Zaeli (PSDB).