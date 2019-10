Foi sepultado na tarde de ontem (28), no cemitério da Vila Paulista, em Rondonópolis, Salvador Ferreira Leal, de 64 anos, que morreu após ser agredido por um rapaz minutos após uma discussão em uma fila de um caixa de supermercado. O caso aconteceu na tarde de anteontem (27), no Jardim Atlântico, quando o idoso foi agredido e, durante uma queda, bateu com a cabeça no meio-fio e morreu na hora.

Ao que tudo indica, pelas imagens registradas por câmeras de segurança, a discussão na fila do caixa do supermercado se deu pelo fato do suspeito estar utilizando o caixa preferencial, e o idoso ter reclamado. Após a discussão, uma briga foi iniciada a poucos metros da porta do supermercado, já em frente a um lava jato, em que os dois trocam agressões.

O jovem, claramente com força desproporcional, acaba derrubando o idoso, que cai e bate com a cabeça. Ao perceber a gravidade da situação, o suspeito sobe em uma motocicleta e foge do local.

As cenas foram registradas pelas câmeras de outro estabelecimento comercial, e, com a ajuda das imagens, a Polícia Militar (PM) conseguiu identificar a placa da motocicleta e, consequentemente, o suspeito, que até o fechamento da edição ainda não havia sido preso.