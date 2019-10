As entidades que atuam em defesa da Santa Casa, atolada em uma dívida de mais de R$ 24 milhões e que corria o risco até mesmo de ter que fechar suas portas, realizaram na manhã de ontem (26), no auditório do Sicoob, uma reunião com a presença de diversas autoridades para apresentar um plano de recuperação econômica da unidade hospitalar e aproveitaram para mostrar um novo modelo de gestão para a Santa Casa, que passaria a contar com um conselho gestor composto por membros da sociedade civil. Principal articulador de duas emendas parlamentares que totalizam R$ 20 milhões ao hospital filantrópico, o deputado federal José Medeiros (Pode) considerou a reunião positiva. “Muita gente tem dúvida acerca das contas da Santa Casa e muitos se recusam a ajudar pensando que ela não é deficitária. Então, quando pessoas que são de fora, entidades que não têm ligação com a administração da Santa Casa entram na unidade, fazem a captação desses números e a exposição para senadores, deputados, vereadores e outros mais, isso quebra a rede de boataria e faz com que outras pessoas venham ajudar esse importante hospital que atende os municípios da região”, afirmou.

“Nós precisamos juntar vereadores, deputados estaduais e federais e pensar nessa região toda, para criar um hospital de referência aqui, para que o melhor médico não seja o avião da Passaredo ou o ônibus. Nós precisamos ajeitar as coisas, porque na calada da noite, enquanto a cidade dorme, pessoas morrem. Eu já morei na roça e quem vem da roça não tem ninguém por ele, e se ele chega aqui e se não tiver atendimento, ele cai na fila e vai morrer. Se nós ajeitarmos aqui, e temos condições para isso, se houver fiscalização, uma boa gestão, temos condições de ter um hospital de ponta”, externou. Sobre a proposta de formar um Conselho Gestor composto por membros da sociedade para acompanhar e fiscalizar a administração da Santa Casa, o deputado se mostrou um entusiasta da ideia. “Eu acho uma ideia extraordinária, porque ele tira aquele componente político-eleitoral, tira a turma que quer “cascalho”, tira quem quer se aproveitar, se adonar do órgão para tirar proveito eleitoral e o órgão fica focado no atendimento”, completou Medeiros.

O defensor público Valdenir Pereira elogiou a iniciativa das entidades que organizaram a reunião, porque isso dá transparência ao problema, que exige uma ação conjunta para ser superado. “Colocar tudo às claras o que está acontecendo na Santa Casa, o que é necessário daqui para frente para que não se tenha que fazer um novo movimento para salvar o hospital. A Defensoria vê com muita preocupação um eventual fechamento da Santa Casa, que presta serviços para o SUS e a população do SUS é uma população assistida pela Defensoria Pública. Um eventual fechamento levaria esses pacientes a buscarem a Defensoria, que é a porta de entrada da Justiça. Isso geraria uma grande demanda na Defensoria e uma maior judicialização da Saúde, o que elevaria os custos”, explicou.

Posicionamento parecido tem a secretária Executiva do Consórcio Regional de Saúde, Eulice Idalina de Almeida. “A Santa Casa é uma entidade de extrema importância para a região. Nós temos várias situações que são pactuadas e que são referências na Santa Casa, na questão da cardiologia, nas gestações de risco. São situações que só a Santa Casa oferece (tratamento). Nós não temos vínculo com a Santa Casa, mas trabalhamos juntos na intenção de que tudo funcione da melhor forma possível. Já temos uma parceria na Oncologia e já ajudamos o hospital, pois a tabela do SUS é muito baixa e não cobre os custos do tratamento. Tudo que o Consórcio faz, é de comum acordo com todos os 19 municípios, e nós não conversamos sobre ajudar mais ainda o hospital, mas se isso for entendido, nada impede e nem temos nada contra. Essa reunião é de suma importância, pois fez a sociedade entender que precisa ajudar”, declarou.