Chegando à sua 12ª edição neste ano de 2019, o Prêmio ACIR de Destaque Empresarial tem se valido da credibilidade de uma pesquisa com metodologia bem estruturada, que minimiza distorções e erros, apontando a realidade do mercado. A premiação é uma iniciativa da Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Rondonópolis (ACIR), uma das principais entidades da cidade, e revela as melhores empresas de Rondonópolis, segundo a avaliação dos consumidores.

A edição 2019 do Prêmio ACIR terá a festa de divulgação dos ganhadores no dia 29 de novembro deste ano, uma sexta-feira, às 19h30, no Caiçara Tênis Clube. Em uma entrevista ao Jornal A TRIBUNA, o gerente-executivo da ACIR, Robson Neves, o supervisor da pesquisa, Wanderlan Barreto da Rosa, e a coordenadora do Instituto de Pesquisa ACIR (IPA), Franciele Leonel, falaram sobre como os ganhadores da premiação são definidos.

O Instituto de Pesquisa ACIR é o responsável pela realização da pesquisa para identificar os ganhadores em cada segmento, se valendo de uma metodologia científica desenvolvida pela Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT/UFR). Robson Neves destaca que não se trata de uma pesquisa para identificação das empresas mais lembradas pelos consumidores, mas de análise qualitativa, observando quesitos como preço, qualidade do atendimento, qualidade dos produtos e serviços e ainda cumprimento de contratos.

Nesse contexto, os realizadores entrevistam apenas pessoas que tenham efetivamente utilizado o serviço/produto avaliado, as quais agregam uma nota às questões elencadas. “A ACIR é a única que realiza esse tipo de pesquisa no estado, pois tem iniciativas por aí que fazem por aplicativo, por formulário deixado em loja, entre outros”, enfatiza o gerente. Vale informar que, ao todo, são 110 segmentos premiados, divididos em três categorias principais: o mercado consumidor final (pessoas físicas), o mercado organizacional (pessoas jurídicas) e o mercado agropecuarista (produtores ou fazendas). As entrevistas são feitas pessoalmente, a não ser no mercado agropecuarista, onde a maioria é feita por telefone, devido à dificuldade de acesso aos proprietários.

A pesquisa é realizada por amostragem, sendo entrevistadas 1.052 pessoas no mercado consumidor final, cerca de 600 empresários no mercado organizacional e 100 pessoas no mercado agropecuarista. Nesse sentido, Franciele explica que a aplicação da pesquisa leva em conta a quantidade da população, a densidade demográfica dos bairros e a quantidade de empresas e estabelecimentos agropecuários na cidade, com base em dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). “As entrevistas in loco foram feitas por uma equipe de oito pessoas, em todos os bairros da cidade. A amostragem é proporcional à densidade demográfica de cada bairro”, diz a coordenadora.

A pesquisa também define o Empresário do Ano e a Empresária do Ano, sendo aqueles que mais se destacaram ao longo do período. A escolha é feita pelos entrevistados na categoria do mercado organizacional. Os dois empresários destaques da cidade são definidos a partir de quesitos como inovação, trato dos colaboradores e crescimento empresarial.

Vale citar que a pesquisa de campo para o Prêmio ACIR 2019 já foi realizada e agora está na fase de tabulação dos resultados.