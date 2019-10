A procura para obtenção da primeira habilitação ou renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) tem sido grande em Rondonópolis. A estimativa é que uma média de 300 atendimentos relativos a habilitação seja realizada diariamente na cidade, incluindo a primeira habilitação e a renovação da CNH. Segundo informações do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MT), Rondonópolis possui 96.049 pessoas com habilitação, considerando os números de julho de 2019.

O chefe da 2ª Circunscrição Regional de Trânsito de Rondonópolis (Ciretran), Carlos Nazário, explica que a busca maior pela regularização da CNH tem muito a ver com o aumento da fiscalização no trânsito. Ele observa que em setembro passado foram realizadas muitas blitzes educativas, com obtenção de bons resultados, pretendendo continuar com essas fiscalizações no trânsito. Acrescenta que, além do caráter educativo, muitas pessoas ficam com medo de ter o veículo apreendido nas blitzes.

Conforme Carlos Nazário, a fiscalização é muito importante para se ter um trânsito mais seguro e organizado. Ele atesta que busca-se, acima de tudo, preservar a vida humana com essas fiscalizações, mostrando que álcool e direção não combinam. Aliado à diminuição dos acidentes de trânsito, as blitzes educativas, segundo ele, acabam estimulando os motoristas a regularizarem sua situação e evitarem dores de cabeça e custos com apreensões dos veículos.

Com a chegada do fim do ano, o número de interessados em regularizar a CNH também aumenta bastante. Objetivando evitar os transtornos desse período, com demora maior na obtenção da CNH, existem empresas na cidade buscando facilitar a vida dos motoristas. A proprietária da Autoescola Strada, Marli Cecília Lange, por exemplo, tem estimulado as pessoas a anteciparem para agora o processo de renovação da habilitação, visando garantir mais tranquilidade e agilidade no processo.

Conforme Marli, a demanda no fim de ano pela renovação da CNH cresce principalmente entre os caminhoneiros, considerando que esse período é mais fraco de serviço para a categoria. Nesse contexto, a empresária diz que, para renovação da habilitação, a Autoescola Strada busca os documentos na casa do cliente e monta o processo. Mais uma facilidade é o pagamento de renovação da CNH, incluindo os exames, através do cartão de crédito e parcelado em duas vezes.

Com uma experiência de 19 anos no mercado, Marli informa ainda que a realização da renovação da CNH pela autoescola também faz com que o cliente evite filas e ganhe tempo. Diante das facilidades ofertadas, ela destaca que sua empresa busca atuar sempre dentro da lei, nunca tendo enfrentado problemas por irregularidades. “São facilidades que fazemos dentro do que pode ser feito!”, assegura.

Com uma frota de mais de 181 mil veículos em Rondonópolis, para um número de pouco mais de 96 mil CNHs, vale enfatizar que há campo para aumentar bastante o número de habilitados na cidade. Marli orienta os motoristas com CNH a verificarem sempre a data de vencimento do referido documento e esclarece que, para renovação, não é necessário esperar o prazo vencer, podendo ser feito o processo de forma antecipada.

Vale dizer que a permissão para dirigir (PPD) tem validade de um ano, com uso autorizado em todo o Brasil. Não se cometendo nenhuma infração nesse período, pode-se requerer a CNH definitiva.