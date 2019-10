Para lembrar a passagem do Dia do Servidor Público, comemorado nesta segunda-feira (28), o A TRIBUNA traz hoje uma entrevista com a servidora pública Geane Lina Teles, 39 anos, servidora pública de carreira do Judiciário e da prefeitura, além de ser a atual presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Rondonópolis (Sispmur).

Sua militância no sindicato que preside começou em 2015, quando foi chamada pelo ex-presidente do Sispmur, Rubens de Oliveira Paulo, para compor a diretoria no cargo de secretária-geral, para auxiliar a resolver pendências jurídicas da entidade, como uma dívida milionária que tinha no comércio local, entre outras, situação já superada, até que em 2017 se candidatou e ganhou a eleição para o cargo que exerce atualmente.

Geane Lina Teles conta que entrou para o serviço público aos 18 anos, ainda em sua cidade natal, Guiratinga, como agente de saúde, à procura de uma maior estabilidade no emprego, que era para ela o maior atrativo do serviço público. “Eu decidi seguir essa carreira por causa da estabilidade. Isso que sempre me atraiu no serviço público, porque eu não gosto da incerteza, embora a vida da gente seja uma incerteza. E me tornei sindicalista porque não gosto de injustiças. E eu vejo que as pessoas temem falar, se expor, para não serem prejudicadas. E eu nunca tive desse medo. Era sindicalista desde criança e não sabia”, conta, em tom resoluto.

Com relação à data que homenageia os servidores, ela diz não estar feliz e não vê motivos para comemoração. “Neste dia 28 não temos nada para comemorar. Eu acredito que deveríamos pôr luto, porque nós tivemos uma Reforma da Previdência que vai acabar não só com o servidor público, mas com a sociedade brasileira. Sacrifica os trabalhadores como se estes fossem os culpados pela crise econômica que assola o país. E as pessoas têm que mudar a visão de sindicato. Elas acham que ser sindicalista é só bater panelas. Não, sindicato e para conquistar direitos, e não somente para o servidor, mas para a sociedade. O servidor público é mal visto por parte da sociedade, que vê nos trabalhadores os culpados pela má qualidade dos serviços públicos, mas isso na verdade é culpa dos gestores”, afirmou.

HERÓIS

Sobre os servidores municipais da cidade, ela é enfática ao afirmar que em sua imensa maioria são excelentes profissionais e bons trabalhadores. “Os servidores públicos daqui de Rondonópolis são verdadeiros heróis. Eles fazem rifa nas escolas para não deixar faltar nada para os alunos, coisa que eu considero até errado, pois se eles não fizessem isso, o prefeito e a secretária de Educação teriam que tomar as providências, porque isso é responsabilidade da prefeitura. Em todas as áreas temos excelentes profissionais e as pessoas precisam entender que são os servidores públicos que fazem a cidade andar”, diz Geane.