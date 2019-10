O vereador Cláudio da Farmácia compareceu na Associação de Surdos de Rondonópolis (ASSUROO), anteontem (25), saudando e desejando aos atletas surdos, simpatizantes e todos presentes, uma boa viagem para a cidade de Sinop, onde vão disputar um campeonato de futebol de salão.

A pedido do vereador, com o apoio do prefeito Zé Carlos do Pátio, foi viabilizado um ônibus para o transporte da equipe. Cláudio da Farmácia foi muito bem recebido pela comunidade, que o agradeceu, contando com a tradução de um intérprete de Libras.

No ano passado, a equipe da Associação de Surdos de Rondonópolis sagrou-se campeã do Campeonato Nacional de Futsal dos Surdos, disputado no ginásio do Sesc, em Rondonópolis. Além do título, o jogador Renato Vasques, foi considerado o melhor atleta da competição, e Heitor Wallas ficou com o troféu de artilheiro, com dez gols marcados.