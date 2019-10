A interdição, que alterará o fluxo de veículos nesta região, é motivada para a continuidade das obras do sistema de drenagem das águas pluviais na lateral da via, que já estão em estágio avançado.

O tráfego de veículos em uma das pistas da Avenida dos Estudantes, no sentido bairro/centro, entre as rotatórias do Parque São Jorge e do Mariela, foi interditado, na tarde de ontem (25).

A Prefeitura, conforme divulgado pela assessoria do Paço Municipal, está investindo recursos próprios na construção do sistema de drenagem das águas pluviais na lateral da Avenida dos Estudantes. Estimada em mais de R$ 1,2 milhão, a construção de galerias com aduelas de concreto deve evitar alagamentos e a formação de erosão no local, que já estava comprometendo trechos da pista de rolamento desta importante via da cidade.

ALTERNATIVAS DE TRÁFEGO

Para quem vem dos bairros da região do Jardim Atlântico ao centro pela avenida dos Estudantes, a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (Setrat) informa que uma das alternativas é pegar a avenida Júlio Campos, a partir da rotatória do Cidade de Deus, que dá acesso ao Anel Viário. Também há a possibilidade de trafegar pela via até a rotatória do Parque São Jorge e acessar a Júlio Campos pela Avenida W 06.

