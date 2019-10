A Câmara Municipal ainda aguarda o envio, por parte da Prefeitura, do projeto que atualiza o Plano Diretor do Município. A última minuta do plano, que se refere à mobilidade urbana, ainda não foi repassada para análise do Ministério Público, pela empresa terceirizada contratada pelo município para atualizar o documento. A informação é do vereador Jaílton Dantas (PSDB)

“Todas as minutas, como as referentes ao Código de Postura de Código Ambiental, já passaram pela análise e devolução do MP. Agora só falta a minuta da mobilidade urbana. A empresa que está elaborando o novo Plano Diretor está demorando a concluir esta última etapa. Após a análise do MP, nós vamos realizar as audiências públicas que antecedem a votação da atualização, mas sem o crivo do MP não temos como dar andamento”, explica o vereador.