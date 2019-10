Segundo informado pela mãe da criança, Anelice da Silva Gomes, de 23 anos, os celulares que foram disponibilizados para informações sobre o paradeiro da criança estão sendo invadidos com mensagens e ligações, sendo que em uma delas um número desconhecido informou que está com a criança e pediu um resgate no valor de R$ 20 mil.

A situação foi repassada imediatamente para a polícia, para averiguação da origem da ligação, que tudo indica se tratar de um trote. “O celular toca o tempo todo, até mensagem em tom de ameça já recebemos, pessoas dizendo que nós temos algo com o desaparecimento. A minha mãe está muito abalada, não está comendo e dormindo com o sumiço do Samuel”, disse Anelice, se referindo à avó do garoto, Lucineide Blass, com a qual o menino morava e estava no domingo (20), quando desapareceu e não foi mais visto.

Uma força-tarefa envolvendo a Polícia Judiciária Civil (PJC), Polícia Militar (PM), Corpo de Bombeiros e com o apoio da Coder, foi realizada na manhã de ontem, para fazer uma varredura às margens e leito do Ribeirão Arareau.

Boa parte do trecho urbano foi percorrido, para anular a possibilidade do menino estar no local. A mãe de Samuel acompanhou a operação, que terminou sem maiores informações sobre um possível paradeiro. Servidores da Coder também estão vasculhando bocas de lobo e galerias do Jardim Iguaçu e bairros vizinhos.

Conforme já relatado pelo A TRIBUNA, cerca de 20 pessoas já prestaram depoimento na Delegacia Especializada da Criança sobre o caso, mas até o momento não há informações do que pode ter acontecido com Samuel.

O CASO

O menino desapareceu no domingo (20), no Bairro Jardim Iguaçu. Segundo a avó, o neto estava no quarto brincando com o celular e pediu arroz-doce a ela, que teria ido fazer a sobremesa e, quando voltou ao quarto, ela já não estava mais no local. A suspeita da família é que o menino, que é hiperativo, pulou a grade da residência, já que o portão estava trancado. Um vizinho relatou que viu a criança brincando na sua calçada por alguns minutos, mas que depois o menino seguiu pela rua. Depois disso, ele não foi mais visto.