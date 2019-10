O Pleno do TRT de Mato Grosso autorizou a transferência das varas do trabalho de Juara e de Sapezal para os municípios de Lucas do Rio Verde e Rondonópolis, respectivamente. A decisão ocorreu ontem (24), durante a 10ª sessão ordinária do ano do colegiado de desembargadores do Tribunal.

A transferência das unidades, segundo foi informado, permitirá ao TRT equalizar melhor sua força de trabalho no estado à demanda processual em cada localidade e atende às recomendações feitas pela Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho. Com a medida, serão criadas a 2ª Vara de Lucas do Rio Verde e a 3ª Vara de Rondonópolis.

