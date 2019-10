Várias localidades da cidade poderão ganhar dormidouros, comedouros e bebedouros públicos para os animais que vivem nas ruas – cães e gatos. A proposta está no contexto de um projeto de autoria do vereador Adonias Fernandes (MDB), aprovado pela Câmara Municipal e que agora aguarda a sanção do prefeito.

“Este projeto visa garantir uma alimentação mais saudável, já que o ato de alimentar animais de rua pela população é comum mas, infelizmente, feito de forma equivocada, uma vez que os moradores em geral largam restos de alimentos no chão, o que leva a proliferação de ratos e baratas”, alega o vereador.