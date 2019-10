O recurso, no valor de R$ 10 milhões, proveniente de emendas parlamentares impositivas da bancada federal do estado, por sua vez, foi articulado pelo deputado federal José Medeiros (Pode), que destinou os R$ 7 milhões de suas emendas impositivas e convenceu outros parlamentares a completarem os R$ 10 milhões, que agora aguardam a prefeitura apresentar os documentos exigidos para o dinheiro ser liberado.

O problema é que, assim que soube da disponibilidade da emenda, a prefeitura cadastrou o CNES do Fundo Municipal de Saúde para receber o recurso, o que levantou a suspeita de que o dinheiro poderia ser desviado para outras finalidades.

A preocupação com a possibilidade de o total ou parte do recurso ser desviado de função e não ir para a Santa Casa, é externada pela empresária Tânia Balbinotti, do Grupo de Mulheres, que cobra que o dinheiro venha direto para o hospital. “O dinheiro é para a Santa Casa e não tem necessidade de ser colocado no CNES da Secretaria de Saúde. Pode ser colocado direto no CNES da Santa Casa. Mas a questão é complexa e algumas pessoas têm dificuldades para entender. A emenda foi aprovada pelo Ministério da Saúde, só que ao ser disponibilizada para a prefeitura indicar qual seria a entidade para a qual ia a emenda, o Paço Municipal indicou a Secretaria Municipal de Saúde, que para repassar dinheiro para qualquer entidade, tem que passar pela Câmara e pelo Conselho Municipal de Saúde”.

O temor é compartilhado pelos deputados e senadores da bancada federal do estado, que anteriormente já tinham destinado uma emenda coletiva de R$ 56 milhões para serem investidos em obras de infraestrutura nos distritos industriais da cidade, mas que foram fatiados pelo prefeito Zé Carlos do Pátio (SD) para diversas outras finalidades.

A preocupação foi exposta pelo coordenador da bancada federal do estado, deputado Neri Geller (PP), que pediu que o prefeito altere o cadastro junto ao Ministério da Saúde para que o dinheiro venha direto para os cofres da Santa Casa. “Peço, de forma muito carinhosa ao nosso prefeito, que faça o cadastro do CNES da Santa Casa, para que o recurso vá e foi destinado para a Santa Casa. Foi um trabalho de toda a bancada liderada pelo nosso deputado José Medeiros e é importante que o prefeito tenha essa sensibilidade, faça com que esse compromisso seja realmente cumprido e que esse recurso vá para a Santa Casa”, declarou, por meio de um vídeo que circula nas mídias sociais.

A desconfiança é rebatida pela secretária de Saúde do Município, Izalba Albuquerque, que garantiu em entrevista coletiva que o dinheiro será todo destinado mesmo para a Santa Casa.

FUNDO A FUNDO

Apesar da cobrança da entidade e da própria bancada federal do estado, o Artigo 6º da Portaria 565/2018 do Ministério da Saúde diz textualmente que “Os recursos de que trata este Capítulo serão empenhados e pagos em favor do Fundo de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”, se referindo a recursos oriundos de emendas parlamentares destinadas para o custeio de hospitais filantrópicos. Ou seja: o repasse é feito pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) para os Fundos estaduais e municipais para que então sejam repassados para os hospitais.