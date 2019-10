Conforme informado pela Polícia Civil, imagens das câmeras de segurança de comércios do Jardim Iguaçu já foram solicitadas, para que seja possível traçar o trajeto que a criança fez ao sair da residência. No momento, nenhuma linha de investigação está descartada.

O menino Samuel Victor da Silva Gomes Carvalho, de seis anos, seguia desaparecido até o fechamento desta edição do A TRIBUNA. Já são quatro dias desde que o menino sumiu, no Jardim Iguaçu, e não foi mais visto. A família, até o momento, não teve nenhuma informação concreta sobre o possível paradeiro da criança.

Segundo informou à reportagem a avó de Samuel, Lucineide Pinto da Silva Blass, o neto pediu arroz-doce a ela na tarde de domingo (20), por volta das 14h, e enquanto ela preparava a sobremesa ele sumiu, provavelmente pulando o portão da residência em que morava com ela. Segundo a família, o menino foi diagnosticado com hiperatividade.

A criança não foi mais vista e uma onda de boatos passou a tomar conta das redes sociais, trazendo ainda mais sofrimento à família. Na tarde de terça-feira (22), o boato que chegou à família dava conta de que “uma mulher havia escutado uma criança chorando nas proximidades do Ribeirão Arareau, no bairro Lúcia Maggi”. Ontem (23), outro boato já dizia que “o menino havia sido visto em um ônibus, com uma mulher de cabelo loiro, seguindo para Guiratinga”.

As informações desse tipo são publicadas e compartilhadas desenfreadamente, atrapalhando inclusive as investigações, já que as equipes acabam se mobilizando para apurar a veracidade delas. Além disso, uma série de informações sobre sequestro ou rapto de crianças está sendo divulgada, levando pânico para pais e responsáveis. Essas informações não são confirmadas pela Polícia Militar (PM), e a Polícia Judiciária Civil (PJC) não se manifestou até o momento.

A família do menino Samuel esteve na Câmara Municipal de Vereadores, na Sessão Ordinária na tarde de ontem (23), para pedir ajuda aos parlamentares na busca pelo menino.

Também na corrente do bem está a Secretaria Municipal de Saúde, cujos agentes de endemias e de saúde, mais de 400 servidores, estão orientados a repassar informações sobre o desaparecimento durante as visitas às residências da cidade.

INFORMAÇÕES

Informações a respeito do paradeiro do garoto devem ser repassadas para a Polícia Militar, por meio do 190, ou Polícia Civil, no 197. O contato com a família pode ser feito com a avó Lucineide (66) 99726 7942, ou então a mãe Anelice Silva (66) 99688-3839.