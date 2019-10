A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) com o objetivo de investigar o aumento nas contas de energia elétrica no estado e também o enxugamento nos quadros de funcionários e a má prestação dos serviços concessionados foi instalada na tarde de ontem (23).

“A partir de agora iniciaremos as oitivas, as audiências [públicas]. A primeira a fazer o pronunciamento será a Gisela [Simona], que é a superintendente do Procon do estado e teremos outros como o sindicato dos trabalhadores da Energisa. Ouviremos setores como o Ipem, que é o instituto que aufere a qualidade de produtos porque temos uma referência na questão dos relógios do estado de Rondônia, onde a perícia constatou, segundo informações da imprensa, que os relógios estão viciados com 40% na leitura”, adianta o presidente da CPI, Elizeu Nascimento. Segundo ele, o principal objetivo dos trabalhos é o de dar respostas efetivas à população.

O deputado Carlos Avallone defendeu a divisão dos trabalhos em diferentes subrelatorias. “A gente percebe que as reclamações são múltiplas”, diz o relator. Ele defende que a CPI verifique se a Energisa atende às exigências colocadas na regulamentação do setor. “Quanto tempo é para religar [a energia], a questão da falta de energia em muitas regiões que está paralisando indústrias, para não falar do custo [valor da conta], que é a maior reclamação de todas”, cita o parlamentar. Avallone garante que a comissão encontrará culpados pelos problemas e encaminhará as conclusões para os órgãos responsáveis, como a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e Ministério Público.

“Desde o início da abertura da CPI da Energisa me prontifiquei junto ao presidente Botelho e deputado Eliseu para contribuir nesta pauta, que é de interesse da sociedade mato-grossense, devido a má qualidade dos serviços prestados e o aumento da conta de energia em mais de 200%. Estou no parlamento para defender as pautas que sejam importantes para nossa população e, como vice-presidente, vamos trabalhar para investigar a atual situação do serviço ofertado pela empresa”, afirmou Thiago Silva.

Em pronunciamento na reunião da CPI, Thiago Silva também questionou a demora da Energisa para atender as reclamações das escolas e defendeu um plano de expansão para incentivar a vinda de indústrias para Mato Grosso.

Serão realizadas audiências públicas sobre a CPI da Energisa nos municípios, iniciando por Rondonópolis, no dia 1º de novembro. O prazo para apurar as possíveis irregularidades são de 180 dias.

São suplentes da CPI os deputados Valdir Barranco (PT), Romoaldo Júnior (MDB), Xuxu Dal Molin (PSC), Dilmar Dal Bosco (DEM) e Valmir Moretto(PRB).