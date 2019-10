Um recurso de R$ 10 milhões, proveniente de emendas impositivas de parlamentares federais do estado e destinado para ajudar financeiramente a Santa Casa de Rondonópolis, já está disponível no Ministério da Saúde, dependendo apenas de trâmites burocráticos para que de fato possa ser liberado e o hospital filantrópico possa começar a colocar suas finanças em dias. A informação foi confirmada pela prefeitura, que já cadastrou o Fundo Municipal de Saúde para receber o dinheiro, que depois deve ser destinado à Santa Casa.

Articulada pelo deputado federal José Medeiros (Pode), após receber uma visita, em Brasília, de representantes do Grupo de Mulheres em Prol de Rondonópolis, que explicou a situação das finanças do hospital e pediu a ajuda para conseguir dinheiro do Ministério da Saúde para evitar o fechamento da unidade hospitalar.

Assim que a notícia da liberação dos R$ 10 milhões estava próximo de acontecer, houve um início de polêmica, já que ao invés de cadastrar o CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde) da Santa Casa como destinatário da verba no Ministério da Saúde, a prefeitura cadastrou o Fundo Municipal de Saúde, o que gerou desconfiança em alguns parlamentares, como o próprio Medeiros, que temem que o dinheiro seja desviado de sua função original, como aconteceu com os R$ 56 milhões da mesma bancada federal, que seriam destinados para investimentos em obras de infraestrutura nos Distritos Industriais da cidade, mas foi fatiado para outras finalidades.

O Município já recebeu uma sinalização da disponibilidade do recurso e ainda tem que cumprir com o rito burocrático para, de fato, colocar as mãos no dinheiro, mas como se trata de uma verba de custeio, o recurso deve ser liberado em tempo célere, uma vez que não há a necessidade de se apresentar projetos e outras burocracias. Porém, o dinheiro da emenda, obrigatoriamente, tem que passar pelo Município, pois não se trata de uma verba para se adquirir algum equipamento, o que permitiria que o mesmo fosse direcionado diretamente para a Santa Casa.

O início de polêmica foi debelado com a fala da secretária de Saúde do Município, Izalba Albuquerque, que garantiu que o dinheiro será todo destinado mesmo para a Santa Casa. “Nenhum recurso vem direto para a Santa Casa, o recurso vem para o Fundo Municipal de Saúde, que passa pelo Conselho Municipal de Saúde e pela Câmara Municipal para depois ir para o hospital”, esclareceu.

Para Medeiros, essa seria a sinalização que os parlamentares precisavam para se sentirem seguros em relação a ida dos recursos para a Santa Casa. “A gestão é plena e é do Município. Estando no CNES da prefeitura ou da Santa Casa, se o prefeito quiser desviar para outra coisa, ele vai desviar. Agora, estando no CNES da Santa Casa, é uma segurança maior para a bancada de que há uma boa vontade e uma sinalização da prefeitura de que quer transferir o recurso para o hospital. Precisamos dessa sinalização. Mas com a fala da secretária, encerrou a questão”, declarou o parlamentar.

CÂMARA

A secretária Municipal de Saúde, Izalba Albuquerque, e o presidente da Comissão de Saúde da Câmara, vereador Fábio Cardozo, garantiram ontem (23), durante a sessão da Casa de Leis, que os valores de emendas federais destinados à Santa Casa serão entregues ao hospital em sua integralidade. “A opinião do prefeito Zé Carlos do Pátio e da Câmara Municipal é que o recurso que chegar para a Santa Casa será destinado integralmente à unidade hospitalar. Não é preciso ter dúvida, o recurso chegando passará pela Câmara para abertura de crédito suplementar e será repassado para a Santa Casa. O prefeito nos deu esta garantia durante uma reunião”, disse Fábio Cardozo.

“Todo recurso que for destinado para a Santa Casa, vai ser entregue a partir do momento que entrar na conta do Fundo Municipal de Saúde e passar pela aprovação do Conselho Municipal de Saúde e da Câmara. Vencendo este trâmite, o recurso será depositado na conta da Santa Casa. O prefeito vem até adiantando recursos para a Santa Casa. Estas falas de que os recursos não seriam repassados não condizem com a realidade, pois o Município quer o bem da Santa Casa”, garantiu a secretária de Saúde.