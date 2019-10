Apesar de ser a segunda maior economia e a terceira maior cidade em população de Mato Grosso, Rondonópolis se figura apenas na 10ª posição no ranking de geração de empregos formais no Estado, tendo como base o período de janeiro a setembro de 2019. O panorama é feito a partir de dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério da Economia.

Rondonópolis gerou apenas 1.080 novos postos de trabalho de saldo, sendo que foram contratadas 24.388 pessoas contra 23.308 demissões no período. Considerando apenas o último mês pesquisado, no caso setembro, a cidade polo da região sudeste/sul do Estado efetivou um saldo de 328 postos de trabalho, a partir de 2.729 admissões e 2.401 demissões.

No cômputo geral do ano, os setores que mais empregaram na cidade foram o setor de serviços, que gerou saldo de 563 novos funcionários; a construção civil, com saldo positivo de 412 contratações, ficou em segundo lugar; e, em terceiro, ficou a agropecuária, que teve saldo de 174 empregos. O setor de serviços industriais de utilidade pública teve um saldo de 59 empregos e o comércio teve um saldo de 2 vagas.

Considerando apenas setembro, o setor de serviços contratou 1.129 pessoas e demitiu 970 pessoas, fechando o mês com saldo de 159 empregados. A construção civil contratou 404 pessoas e demitiu 292, ficando com um saldo de 112 empregados. A indústria e a agropecuária fecharam setembro com saldo de apenas 19 empregos cada. Depois veio o comércio com saldo de 12 vagas.

No ranking de geração de empregos nos nove primeiros meses do ano, a cidade de Cuiabá ficou em primeiro lugar no Estado, com a geração de saldo de 2.700 novos empregos. Sorriso ficou em segundo lugar no Estado, com a geração de 2.539 novos empregos, enquanto Sinop ficou em terceiro lugar com 2.498 novos empregos. A cidade de Várzea Grande ficou na quarta colocação, com 1.889 vagas, e depois Lucas do Rio Verde, com 1.720 empregos no período. Em sétimo lugar aparece Campo Verde, com 1.565 vagas.