A Secretaria Municipal de Saúde confirmou a notificação de dois casos suspeitos de sarampo em Rondonópolis. A informação foi divulgada na tarde de ontem (22) e, segundo informado, os casos estão sendo investigados e o resultado de exame para confirmação deve ser divulgado nos próximos dias. Não foram repassadas informações sobre sexo ou idade das pessoas suspeitas de terem contraído a doença.

A suspeita acende um alerta na cidade, já que o sarampo é causado por um vírus altamente contagioso e transmitido através do contato com gotículas do nariz, da boca ou da garganta da pessoa infectada, quando ela tosse, espirra e respira. Além da fácil contaminação, o fato de Rondonópolis estar situada em importante entroncamento rodoferroviário também é um agravante, já que na cidade circulam diariamente pessoas de todo o país, o que pode contribuir para a fácil chegada do vírus ao município.

Diante da situação, a Secretaria de Saúde está alertando a população para que procure a unidade básica de saúde mais próxima de seu bairro para se imunizar contra a doença. A vacina tríplice viral, que imuniza contra o sarampo, a rubéola e a caxumba, está disponível em todas as unidades de saúde da cidade e deve ser tomada em duas doses.

A Campanha Nacional de Vacinação contra o sarampo está em andamento, com o objetivo de imunizar crianças de seis meses até quatro anos, 11 meses e 29 dias, seguindo até a próxima sexta-feira (25). Uma segunda etapa terá início no dia 18 de novembro, com o objetivo de imunizar jovens de 20 a 29 anos. Também haverá um Dia “D” de vacinação para este público, no sábado (30 de novembro), quando todas as unidades de saúde ficarão abertas das 7h às 17h.

Vale ressaltar que existe um surto de sarampo no Brasil, com o registro de quase cinco mil casos desde janeiro deste ano.