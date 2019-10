A Prefeitura de Rondonópolis informou que vai realizar, nesta quinta-feira (24), na Escola Sagrado Coração de Jesus, um evento para anunciar a construção de uma sede para a Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) na cidade. O ato está marcado para acontecer às 19h30.

Na tarde de ontem (22), a reportagem do A TRIBUNA solicitou do Gabinete de Comunicação da Prefeitura informações sobre esse projeto, como o tamanho da obra, local, valor e como seria a captação de recursos para essa construção. Mas, fomos comunicados que essas informações só seriam repassadas no evento.

Já no período noturno, fomos informados que o Município conseguiu captar junto a algumas empresas que atuam na cidade, em um projeto de cooperação social, o montante de R$ 8 milhões para a construção da sede. O projeto contaria com 36 salas de aula, três salas administrativas, um auditório, um refeitório e capacidade para 1.812 alunos. Mais informações sobre o projeto e sobre a cooperação social para a construção, devem ser divulgadas somente na quinta-feira.