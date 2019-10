O sonho de uma sede própria para a Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat), em Rondonópolis, cujo campus local atualmente funciona de forma conjunta com a Escola Estadual Professora Stela Maris Valeriano da Silva, no bairro Edelmina Querubim, pode estar mais perto de se concretizar. O presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), deputado estadual Thiago Silva (MDB), informou que está destinando, em sua primeira emenda como parlamentar, o valor de R$ 1,1 milhão para construção da sede própria da Unemat em Rondonópolis.

O compromisso, segundo Thiago Silva, foi firmado com a Mesa Diretora da Assembleia, que entende ser importante essa demanda do município. “Desde nosso primeiro mês na AL cobramos o apoio do Estado com as ações para fortalecer as universidades públicas, e irei destinar mais de R$ 1 milhão por ano para a nova sede da Unemat, totalizando no mandato mais de R$ 4 milhões, que é um desejo dos nossos estudantes e professores. Além disto, estamos viabilizando recursos também junto a bancada federal”, disse o deputado estadual Thiago Silva.

Desde o movimento estudantil, Thiago Silva lutou para a implantação da Unemat em Rondonópolis, participando como líder do Comitê Pró-Unemat, que realizou passeatas e colheu mais de 10 mil assinaturas para que a universidade oferecesse cursos na cidade. Este ano, ele já apresentou o projeto da sede da Unemat ao Governo Mauro Mendes e também está cobrando a vinda de mais cursos para a região sudeste.

“Meu compromisso é com a educação, e no parlamento estou trabalhando toda semana para pautar a Unemat e trazer as demandas da universidade, que carece de melhores condições para atender nossos estudantes”, finalizou Thiago Silva.