Após disputarem o Campeonato Brasileiro de Atletismo Sub-18, os atletas Cayro Henrique, Arielly Kailayne e Rodrigo Vendramin Júnior se preparam para disputarem a fase nacional dos Jogos Escolares da Juventude, que ocorrerá de 16 a 30 de novembro, em Blumenau (SC). Eles são alunos do projeto da modalidade desenvolvido pela Rondonópolis Associação de Atletismo e Esporte Inclusivo (RAAEI), em parceria com a Escola Estadual Domingos Aparecido dos Santos.

De acordo com o coordenador e técnico da RAAEI, José Elias de Souza, nessa competição, Cayro Henrique vai disputar a prova dos 110 metros com barreira. Ele tem 17 anos e estuda no 1º ano do Ensino Médio, na Escola Estadual Daniel Martins de Moura.

Já Arielly Kailayne e Rodrigo Vendramin Júnior vão participar da prova do salto em altura. Ela tem 16 anos e cursa o 1º ano do Ensino Médio, na Escola Domingos. Ele, por sua vez, tem 17 anos e está no 3º ano do Ensino Médio na mesma escola da sua colega. Esses atletas conseguiram vaga na etapa nacional através da fase estadual dos Jogos Escolares da Juventude realizado do dia 3 a 6 de outubro em Cuiabá e Várzea Grande.

No Campeonato Brasileiro de Atletismo Sub-18, que ocorreu do dia 18 a 20 deste mês, em Porto Alegre (RS), os três alunos do mesmo projeto competiram pelos mesmos tipos de provas que vão enfrentar em novembro, em Blumenau. Na ocasião, Arielly Kailayne conquistou o título do salto em altura ao registrar a marca de 1,75 metro. Por essa mesma prova, Rodrigo Vendramin Júnior ganhou a medalha de prata ao registrar o salto de 1,94 metro. E, nos 110 metros com barreira, Cayro Henrique ficou em sexto lugar.