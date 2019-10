Ainda segundo o INMET, somente por duas horas, entre as 15 e 17 horas, foi registrado um volume de 88,4 mm de chuva. Em algumas localidades, o volume foi ainda maior, chegando a 140 mm, como no bairro Santa Cruz, segundo moradores.

As chuvas que caíram sobre Rondonópolis, na tarde e noite de segunda-feira (21), foram realmente fortes e, em pouco mais de quatro horas, chegaram a 101 milímetros, o que dá quase a média dos meses de outubro, que gira em torno de 121 mm. De acordo com dados divulgados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), essa foi a maior chuva registrada em Mato Grosso no ano de 2019.

Também foram registrados alagamentos na região da Vila Aurora, nas proximidades da Feira Livre, o que dificultou bastante a vida de quem tentava chegar em casa de carro ou moto. Os estragos ainda podem ser vistos por toda a cidade, como danos no asfalto e muito lixo arrastado para as ruas.

Para hoje (23), a previsão do INMET é de uma manhã com céu encoberto e, para o período da tarde, a previsão é de tempo nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Para amanhã, a previsão é de tempo encoberto com a presença de muitas nuvens, mas não há previsão de chuva.