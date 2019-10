Até o fechamento da edição, a família do menino Samuel Victor da Silva Gomes Carvalho, de 6 anos, não havia localizado o garoto, que desapareceu na tarde de anteontem (20), no Jardim Iguaçu, bairro em que vive com a avó. A informação foi confirmada à reportagem pela mãe de Samuel, Anelice Silva.

O garoto estava em casa no domingo quando, por volta das 14 horas, teria pulado o portão da residência e fugido. Segundo a avó, Lucineide Pinto da Silva Blass, o neto estava no quarto e ela teria se ausentando por alguns minutos para fazer arroz doce para o menino e, quando voltou, ele já não estava no local. Como o portão permanecia trancado, a família deduziu que o garoto, diagnosticado com hiperatividade, tenha pulado.

Os familiares procuraram pelo bairro e também localidades adjacentes, mas não conseguiram localizar o menino. Uma campanha foi iniciada em redes sociais e a foto do menino passou a circular, especialmente em grupos de WhatsApp, mas até o momento seu paradeiro ainda é incerto.

Um boletim de ocorrência foi registrado pela avó na manhã de ontem (21) na 1ª Delegacia de Polícia, e a família segue procurando o garoto. Na tarde de ontem, alguns boatos de que o menino havia sido encontrado circularam, mas a família logo procurou a imprensa para desmentir a informação.

Eles também pedem que os trotes sejam evitados, pois isso acaba angustiando ainda mais a avó da criança, que está desconsolada com a situação.

Informações sobre o paradeiro do menino podem ser repassadas para a Polícia Militar (PM) via 190, Polícia Judiciária Civil (PJC) via 197, ou então nos telefones dos familiares: (66) 99726-7942 Lucineide (avó) ou 99688-3839 Anelice (mãe).