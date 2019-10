O último domingo (20), em Rondonópolis, foi marcado pela violência no trânsito. Três pessoas acabaram morrendo em acidentes, registrados no Anel Viário e na Avenida dos Estudantes, todos envolvendo motocicletas.

O primeiro caso aconteceu no período da manhã, no Anel Viário. Um motociclista, não identificado até o fechamento da edição, morreu após uma colisão entre a motocicleta que ele pilotava e uma carreta. Informações repassadas pelo motorista da carreta dão conta de que o condutor da motocicleta não teria respeitado o sistema “pare e siga”, já que o Anel Viário passa por obras, e acabou colidindo com o seu veículo.

A Politec – Perícia Oficial e Identificação Técnica – esteve no local e realizou a perícia, para apontar a real causa do acidente. O caso também será acompanhado pela Polícia Judiciária Civil (PJC), que registrou o boletim de ocorrência (BO).

No período noturno, um casal acabou perdendo a vida após o condutor da motocicleta perder o controle do veículo e bater contra um poste na Avenida dos Estudantes, nas proximidades do Parque de Exposições. As vítimas foram identificadas como Otávio da Cruz Sousa, de 23 anos e Rafaela da Silva Cabral, de 27 anos.

Segundo as informações, o casal havia saído de casa para comprar uma pizza e, ao retornar, o condutor acabou perdendo o controle da moto e bateu contra o poste. Ambos ficaram bastante feridos, sendo que o homem fraturou o pescoço e a mulher sofreu traumatismo craniano. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas a equipe apenas pode constatar o óbito das vítimas.

Um vídeo registrado por populares, na Avenida Governador Júlio José de Campos, mostra um casal em uma motocicleta seguindo no sentido Jardim Atlântico e em zigue-zague na pista, sendo que a mulher, na garupa, segurava uma pizza. A polícia não confirmou se o casal é o mesmo que acabou morrendo no acidente. O caso também será acompanhado pela Polícia Civil, na Delegacia Especializada de Trânsito (Deletran).