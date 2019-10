Apesar de não ter vindo com ventos e trovoadas, a forte chuva que caiu sobre Rondonópolis na tarde e noite de ontem (21) inundou ruas e avenidas em vários pontos da cidade, causando bastante susto em motoristas e transtorno no trânsito. As águas da chuva também causaram estragos em obras da prefeitura atualmente em execução, arrastando muita terra das mesmas, que irão para dentro do Rio Vermelho.

As fortes chuvas, as primeiras com essa intensidade nesse período chuvoso que se inicia, começaram por volta das 15h e persistiram por toda a tarde e início da noite. Com os graves problemas de drenagem que a cidade tem, avenidas movimentadas como a Ponce de Arruda e Bandeirantes tiveram seu fluxo interrompido logo após as 17 horas, em pleno horário de pico, no horário em que as pessoas voltavam para casa após mais um dia trabalho, tamanho o volume das águas do Córrego Canivete, que foi canalizado recentemente, mas cuja canalização não suportou o volume da chuva e transbordou. O fluxo de veículos foi restabelecido em pouco tempo, assim que as águas baixaram.

Em vários pontos, motoristas foram surpreendidos pelo grande volume de água e tiveram seus veículos inundados ou até mesmo arrastados por alguns metros, como foi o caso de um motorista que estacionou seu carro na frente da Ciretran, no início da Avenida dos Estudantes, pouco antes do início da chuva. Pouco tempo depois de a mesma ter começado, a via já estava tomada por um grande volume de água e, ao tentar tirar o seu veículo do local, assim que ele abriu a porta do mesmo, foi tomado pelas águas da chuva, que invadiram todo o interior do carro.

OBRAS PÚBLICAS

A forte chuva e o grande volume de água, como já era esperado, também causaram estragos em obras da prefeitura em andamento, como a de drenagem, na Avenida dos Estudantes, onde estão sendo instaladas aduelas de concreto.

No local, as águas levaram grande parte da terra removida da obra e, num determinado ponto, logo abaixo da rotatória que dá acesso ao bairro Colina Verde, a água barrenta inundou a avenida, causando temor nas pessoas que passavam pelo local, principalmente motociclistas.

Situação parecida ocorreu na obra da Avenida W11, que já sofre há vários anos com o grande volume de águas da chuva que se acumula ali e todos os anos causam grandes estragos, que já chegaram inclusive a ameaçar as casas do condomínio Terra Nova.

Como a obra de drenagem do pequeno trecho próximo ao condomínio não foi concluída antes da chuva, as águas acabaram por levar boa parte do aterro, que foi parar no leito do Rio Vermelho, o que certamente contribuirá muito para um maior assoreamento do mesmo.

Como ocorre todos os anos na região do bairro Sagrada Família, as águas da chuva novamente tomaram completamente as ruas e avenidas da região, que em alguns pontos se pareciam mais com um rio, tamanho o volume das águas.

Por toda a cidade, outras obras de infraestrutura foram prejudicadas pela forte chuva.

ALAGAMENTOS

Como também já ocorreu em anos anteriores, vários pontos da cidade sofreram com alagamentos provocados pelo acúmulo de águas da chuva, como na região da Vila Aurora, nas proximidades da Feira Livre do bairro, onde várias ruas ficaram tomadas pelas águas, dificultando a vida de motoristas e das pessoas que precisavam passar pelos locais. Mas, como em anos anteriores, as águas logo baixaram e tudo voltou ao normal.