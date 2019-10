Foi sabatinado, ontem (21), pela Câmara Municipal, durante uma sessão extraordinária, o novo indicado para assumir o cargo de diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis (Coder), Argemiro Ferreira.

Ele foi secretário Municipal de Transporte e Trânsito na primeira gestão do prefeito Zé Carlos do Pátio, e também na gestão do ex-prefeito Percival Muniz. Atualmente, era secretário de Gestão de Pessoas, responsável por toda parte do setor de Recursos Humanos da Prefeitura.

Os vereadores tiveram um tempo de até dez minutos para formularem suas perguntas e explanações. Entre eles, o primeiro a falar foi Vilmar Pimentel (SD). Ele alegou que não poderia perguntar nada, até porque, na sua avaliação, o indicado não tem ainda a vivência do que é a Coder. Mas pediu que Argemiro olhe com carinho para os mais de 500 funcionários, já que este é um momento que os servidores têm unido forças, e que tem certeza que o novo presidente vai continuar unindo.

Reginaldo Santos (Cidadania) usou da sua fala para pedir que, como novo presidente da Coder, Argemiro dê uma atenção especial à limpeza do córrego Patrimônio, pediu também que mantenha a Coder aberta para os comunitários, para que esses possam levar as demandas das comunidades.

Os demais vereadores fizeram alguns pedidos e desejaram boa sorte ao novo presidente da empresa de economia mista. O nome de Argemiro Ferreira foi aprovado por unanimidade.

“Quero agradecer o apoio e deixar empenhado que o compromisso, que todo esforço necessário possível, e toda a nossa força de trabalho que tivermos será para a Coder, para o bem da Coder, e por Rondonópolis. Vamos continuar com o trabalho que estava sendo feito na Companhia e, se possível, implementarmos novos”, sustentou Argemiro Ferreira.