O personagem da nossa Série PIONEIROS de hoje é o aposentado Epaminondas Benedito da Costa, goiano que veio parar em Rondonópolis, onde fincou suas raízes. Nascido na cidade goiana de Caiapônia, 80 anos, casado (pela segunda vez) com dona Maria Aparecida, pai de 7 filhos de suas duas uniões, que lhe deram netos e bisnetos.

Carpinteiro de ofício, profissão que exerce com orgulho até hoje, ele chegou na região de Rondonópolis por volta do ano de 1976, tendo ido morar em uma fazenda na cidade de Guiratinga. Antes disso, rodou pelo seu próprio estado, por Mato Grosso do Sul e por São Paulo, onde conheceu a família de fazendeiros que o traria para cá, para estruturar suas fazendas.

Ele conta que morava na cidade de Araçatuba (SP), quando foi trazido para trabalhar como carpinteiro numa fazenda em Guiratinga. Era o ano de 1976 e o pioneiro tinha 37 anos. “Eu fui morar na cidade para os meus filhos poderem estudar, mas dali fomos visitar a mãe deles (que ainda morava em Goiás) e eles preferiram ficar morando com ela. Como eu tinha apenas as duas meninas (do segundo casamento) e eu era muito acostumado com fazenda, não quis ficar pagando aluguel e um fazendeiro me falou que estava precisando de um carpinteiro aqui em Guiratinga. Vim com eles e fiquei trabalhando por nove anos nessa fazenda, que era do José Luiz de Moraes, conhecido por aqui como Cota”, recorda.

Ele também se lembra que vinha sempre em Rondonópolis, principalmente para comprar o material utilizado no seu trabalho. O primeiro curral que construiu por aqui foi na Galiléia, no final do ano de 1979, em uma fazenda do mesmo proprietário. “As fazendas daqui, naquela época, eram muito atrasadas em comparação com as de São Paulo, os pastos eram puro mato, não tinham curral. Era tudo meio bagunçado. Não haviam profissionais de carpintaria para trabalhar nas fazendas, os que tinham eram tipo um quebra-galho. Aí, acabei pegando bastante serviço”.

Como quase não havia profissionais de carpintaria na região, ele se lembra que era bastante requisitado na época, tendo construído muitos currais, barracões, pontes, casas e mais recentemente cercas nas fazendas da região.

A VINDA PARA RONDONÓPOLIS

Seu Epaminondas se lembra que houve um momento em que se cansou um tanto da vida na fazenda e decidiu vir morar em Rondonópolis, até para poder oferecer educação para seus filhos, já que a cidade já era bem maior que Guiratinga. “Vim para cá numa pindaíba danada. Não tinha casa, não tinha nada. Aí aluguei uma casinha ali na Vila Jardim, que era muito pequena e sem nenhum conforto. Como a gente não conhecia a cidade, acabei indo morar no meio de ladrões. Eu não tinha nada e ainda roubaram a minha bicicleta, que era a única coisa que eu tinha. Roubaram o botijão (de gás), as galinhas que minha mulher criava, porque era acostumada com a vida da roça”, relembra, entre risos.

O pioneiro rememora que levou algum tempo para descobrir que seus vizinhos eram da turma dos “amigos do alheio” e que perdeu o pouco que tinha por causa disso. Tudo isso aconteceu no final do ano de 1988, um pouco antes dele se mudar para o Jardim Atlântico, onde foi um dos primeiros moradores.

A INVASÃO DO JARDIM ATLÂNTICO

O pioneiro recorda que depois de relutar por um tempo, decidiu aceitar participar da “invasão” das casas do Jardim Atlântico, que aconteceu na virada do ano de 1988 para 1989, quando as casas do bairro já estavam concluídas, mas ainda não tinham sido entregues para as famílias.

“Foi logo depois daquela política (eleição) que o Percival (Muniz, ex-prefeito da cidade) perdeu. Aí, o povo invadiu lá e veio algumas pessoas me perguntando se eu tinha casa, eu disse que não tinha. Aí me chamaram para ir lá, mas tive medo e disse que não gostava desse negócio de invadir casas. Me disseram que eu estava precisando e até gente que já tinha casa estava pegando casa lá, então resolvi ir também, depois que me disseram que eu teria que pagar, porque aí já não era uma coisa muito errada. O plano era ficar pagando por 25 anos, mas entrou gente pelo meio para ajudar e paramos de pagar”, contou.

Ele se lembra que o bairro é era bem diferente de hoje em dia, pois as ruas não eram asfaltadas e não havia nenhuma estrutura como escolas ou postos de saúde. “Era muito longe da cidade, as pessoas não queriam ir morar lá. Quando chovia, tinha muito atoleiro no bairro. Eu lembro que as mulheres andavam de sapato no barro e quando chegavam no centro da cidade todo mundo já ficava sabendo que ela era do Jardim Atlântico. A coisa melhorou muito e Rondonópolis cresceu demais. Quem mais me conhecia lá era o povo do (mercado) Pegue Pague (hoje em dia Tropical Supermercado), onde eu comprava para pagar por mês” .

Mas como todo homem afeito à vida no campo, ele deixou a esposa com os filhos aqui na cidade e continuou a trabalhar em fazendas da região, sempre na profissão que escolheu e que trabalha até hoje. “Toda vida trabalhei em fazendas. Na cidade mesmo foi pouco tempo. Tanto é que aposentei como trabalhador rural mesmo, com a ajuda desse pessoal com quem eu trabalhei. O que eu mais gosto de fazer é curral, e o povo fala que é muito pesado, mas não é, porque eu acostumei. Eu sempre fiz e sempre gostei, mas não está mais tendo tanto serviço quanto teve antes”, atesta.

Homem de pouco estudo e de costumes muito simples, o pioneiro afirma nunca ter se interessado por política ou em participar de atividades comunitárias, apesar de ter recebido convites para tanto. “Eu não achei futuro nisso, não é o meu ramo. Em Guiratinga, até me pediram para me filiar num partido, cheguei a ir numa reunião, falei bastante, meti a boca, mas não quis dar prosseguimento nisso não”.

A RELAÇÃO COM RONDONÓPOLIS

Seu Epaminondas se lembra que veio morar em Rondonópolis por conta de que aqui já existiam escolas para seus filhos, coisa que ele não teve oportunidade de frequentar, mas que valoriza muito. “Guiratinga também tinha pouco movimento e aqui tinha mais, tinham firmas e tal. Aí, eu mudei para cá porque tinha bastante serviço também. Logo que cheguei aqui já ofereciam crédito para a gente nas vendas. E eu gosto de Rondonópolis, tenho muitos amigos por aqui e nem penso em ir embora. É a minha cidade. Para os meus filhos também não tem lugar melhor que aqui, estão todos trabalhando. Rondonópolis pode se dizer que é uma das melhores cidade de Mato Grosso”, declarou.

Homem sem grandes ambições e portanto realizado na vida, o pioneiro conta que uma de suas poucas frustrações é o pouco interesse dos filhos e netos pelos estudos, considerado algo de muita importância para ele. “Meu pai não tinha como me pôr em escola. Eu estudei seis meses e nunca fiquei três meses seguidos numa escola estudando. Aprendi só a escrever meu nome e leio um pouquinho, eu sofri muito fazendo curral, tendo que ir para longe da família, tudo por falta de estudo. E hoje, meus dois filhos fizeram só o segundo grau e pararam. Uma de minhas filhas tem problemas, não tinha como estudar muito, mas os outros é porque não quiseram estudar mesmo, pois a faculdade está lá pertinho, dá para ir a pé de casa”, explicou.

PRECONCEITO RACIAL

Como milhões de brasileiros, o pioneiro é negro e como tal foi vítima de preconceito racial, mas isso nunca o fez se sentir menor que seus críticos, tanto que uma das passagens engraçadas que lhe vêm na memória é a ocasião quando tentaram lhe diminuir por conta da cor de sua pele, dizendo que ele descendia de negros comprados na África, preconceito que ele desmontava com a sabedoria que só os simples possuem. “Aí eu dizia para eles que eu vim para cá comprado, e eles que tinham vindo para cá de enxeridos. Eu pelo menos tinha sido comprado, tinha valor, enquanto por eles ninguém dava nada. A coisa quando é boa tem que ser comprada, e o que não vale nada não tem nem preço, eu dizia para eles, que então tinham que ficar quietos”, contou, orgulhoso.