Caso tenha o seu nome aprovado pela Câmara Municipal para presidir a Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis (Coder), cuja sabatina está prevista para a próxima quarta-feira, dia 23, o secretário de Gestão de Pessoas do Município, Argemiro Ferreira, deve ficar responsável também pelo serviço de sinalização de trânsito no município, missão que atualmente é de responsabilidade da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (Setrat).

O anúncio foi feito durante a semana pelo próprio prefeito Zé Carlos do Pátio. O chefe do Executivo admitiu que a mudança visa dar agilidade às obras de sinalização. Antecipou que já conversou a respeito do assunto com Argemiro Ferreira e agora só aguarda a sabatina da Câmara, que vai aprovar ou não o nome do novo presidente da Coder.

Trânsito não é um assunto desconhecido para Argemiro Ferreira. Ele comando a pasta na primeira gestão do prefeito Zé Carlos do Pátio e depois na gestão do ex-prefeito Percival Muniz.

REVITALIZAÇÃO

Enquanto Argemiro Ferreira não assume a Coder, a Setrat concluiu, na semana que hoje termina, a revitalização da pintura das faixas de pedestres localizadas no entorno da Prefeitura e também da feira livre da Vila Aurora. Os dois pontos foram escolhidos, segundo a pasta, por conta do grande número de pessoas que transitam nos locais diariamente.

O secretário Rodrigo Metello, responsável pelas ações que envolvem o transporte e o trânsito no município, explicou que a Setrat mantém constantemente o serviço de reforço da pintura das faixas em diversas regiões da cidade, visto que esse trabalho necessita de atenção para garantir a segurança dos pedestres.

Dezenas de pessoas, entre servidores públicos e contribuintes, buscam a sede da Prefeitura para resolver problemas burocráticos e atualizar os impostos e no local, a sinalização horizontal, no caso a faixa de pedestre, na sua avaliação, auxilia no controle do trânsito e traz mais segurança para os pedestres atravessarem as ruas.