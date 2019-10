A maioria dos 21 vereadores da Câmara Municipal de Rondonópolis deve disputar a reeleição nas eleições municipais do ano que vem. A exceção, pelo que apurou a reportagem, fica por conta dos vereadores Thiago Muniz (DEM), Rodrigo da Zaeli (PSDB), Jailton Dantas (PSDB) e Hélio Pichioni (PSD).

“Já estou no segundo mandato de vereador e percebi que fora do cargo terei mais condições de ajudar a nossa cidade. A função de vereador está muito desacreditada. Como vereador, a gente apresenta ideias mas, pelo fato de estar no cargo político, estas ideias não são levadas a sério como propósito do bem comum. Fora do cargo, vou participar das entidades e associações que também prestam assistência à população. A função de vereador me trouxe muita experiência, com isso poderei ajudar mais fazendo parte da população”, justifica o vereador Jailton Dantas.

“Não vou pra reeleição. São cinco mandatos de vereador e já contribui muito com a cidade, principalmente na área da saúde pública. Vou aposentar da função de médico do Município e pretendo cuidar dos afazeres particulares. Quero deixar a minha vaga no partido para que outros novos candidatos ocupem e possam também contribuir com Rondonópolis”, argumenta o vereador Hélio Pichioni.

Outro que não deverá disputar a reeleição é o empresário e vereador Thiago Muniz (DEM), uma vez que é pré-candidato a prefeito.

Também empresário e vereador, Rodrigo da Zaeli (PSDB), não fala em reeleição, pois é pré-candidato a prefeito pelo PSDB, tanto que já rompeu com a gestão do prefeito Zé Carlos do Pátio, que havia apoiado desde o começo da gestão.

Na verdade, o atual quadro que está sendo desenhado para reeleição de vereadores em Rondonópolis, com o aprofundamento das discussões e acordos que serão firmados para a disputa da prefeitura, pode ser alterado.