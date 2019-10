Foi sepultado, na tarde de ontem (18), em Rondonópolis, o jovem Leonardo da Silva Passos, 22 anos, mais uma vítima de acidente de trânsito na cidade. Ele morreu ao dar entrada no Hospital Regional, após ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), depois de supostamente cair de motocicleta na Avenida Beira Rio.

O caso aconteceu na noite de anteontem (17). De acordo com informações da Delegacia de Trânsito, o motociclista seguia pela avenida no sentido Ponte Aroldo Marmo de Souza quando, ao passar por um quebra-molas, teria perdido o controle do veículo e se chocado contra um poste da rede de iluminação da avenida. A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) esteve no local junto a investigadores da Delegacia de Trânsito (Deletran) e as causas do acidente devem ser apontadas por meio de um laudo.

O jovem trabalhava com decoração de eventos, sendo que já há algum tempo atuava como colaborador de Célio Corrêa, conhecido e prestigiado decorador. No momento do acidente, Leonardo retornava de uma pescaria, sendo que alguns dos peixes que havia pescado naquele dia ficaram espalhados na pista, cena que comoveu quem passava pela região.