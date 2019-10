A MAPL Consultoria e Treinamento, empresa de São Paulo, realiza na próxima terça-feira (22), a partir das 18 horas, no Espaço Tulipas, que fica no bairro Parque das Nações, o 1º Fórum de “Neurobusiness”, evento voltado à divulgação do programa de desenvolvimento de negócios chamado “Neurobusiness”, ministrado pelo consultor empresarial Manoel Lima.

De acordo com Sandra Viana, relações públicas da MAPL, o 1º Fórum de “Neurobusiness” vai apresentar para o público rondonopolitano uma nova tendência de negócios, que se alia ao processo de desenvolvimento humano. “Essa palavra ‘Neurobusiness’ quer dizer, para nós, fazer negócios com pessoas. E no Fórum serão apresentadas as tendências da ferramenta em nível mundial. Ou seja, vamos discutir assuntos ligados às novas tecnologias que estão sendo usadas pelo mundo afora, mas ligadas ao desenvolvimento humano. Porque nós entendemos que não adianta ter uma tecnologia de ponta, se não tiver um ser humano competente e capacitado para apertar o botão, para atender as pessoas. Os países do Primeiro Mundo já estão muito à frente, mas no Brasil esse processo está apenas começando”, informou.

Ainda de acordo com ela, o 1º Fórum de “Neurobusiness” contará com a parceria de diversas empresas, que montarão stands no evento para darem início a contatos e novas conexões de negócios. “Essas empresas estarão lá com suas marcas, seus serviços, oferecendo o seu negócio ao público presente. Já temos a presença de 750 pessoas confirmadas e queremos atingir a meta de levar mil pessoas para o Fórum. Essas empresas terão, além da divulgação de seu negócio, uma lista com os contatos de todas as pessoas que forem no evento. Porque um dos temas que nós vamos abordar é a conexão de negócios, que aqui ainda não acontece muito”, adiantou Sandra Viana.

Ela explica ainda que o evento é voltado à população em geral, mas o público-alvo são, principalmente, pessoas ligadas ao mundo dos negócios, notadamente do setor de serviços.

Ainda há vagas e o convite terá um custo de R$ 37. Empresas interessadas em adquirir um stand para expor seus serviços poderão entrar em contato com Sandra Viana, pelo telefone 66-98442-6344.