Após o jornal A TRIBUNA mostrar que a prefeitura de Rondonópolis estaria usando manilhas que foram fabricadas sem a malha de ferro comum em toda estrutura de concreto similar na obra de duplicação da Avenida Poguba, o vereador Subtenente Guinancio encaminhou um ofício à Secretaria de Infraestrutura, pedindo informações oficiais sobre o serviço que está sendo executado.

“Toda obra pública, os fiscais de contratos e engenheiros são responsáveis por ela. A minha cobrança é referente às informações sobre a obra, mas também sobre a atuação dos fiscais de contratos e engenheiros da Prefeitura que têm que zelar pelo bem público e realizar com eficiência o seu trabalho”, justifica o vereador.

“A Secretaria de Infraestrutura ainda está dentro do prazo para responder o ofício encaminhado. Porém, se as informações sobre a duplicação da Avenida Poguba não forem claras, teremos que convocar a secretária de Infraestrutura, fiscais de contratos e engenheiros responsáveis. Sabemos que a empresa justificou a falta de malha de ferro nas manilhas, mas se o material está previsto no contrato, fica muito estranho este modelo de manilha nas obras”, avaliou Guinancio.

O fato foi encaminhado por um leitor ao A TRIBUNA, que estranhou que uma das manilhas usadas na obra, que se quebrou por acidente, não ter nenhuma malha metálica na sua composição e decidiu compartilhar a informação com o Jornal.

Consultado para dar uma opinião técnica a respeito da situação, o engenheiro civil Ernesto Souza Fernandes afirmou que a falta da tal malha de ferro na composição das manilhas, com certeza, prejudica a durabilidade e a resistência do material, podendo inclusive comprometer toda a obra executada com o uso do material.

A empresa responsável pela execução da obra manteve contato com a reportagem para dar sua versão. A construtora, inicialmente, confirmou que realmente está utilizando manilhas sem nenhuma malha de ferro e, que por conta disso, utiliza um cimento de qualidade superior nas mesmas, mas que pretende adotar manilhas com a malha metálica nas próximas etapas da obra.

De acordo com o empresário Francisco Mariño Fernandes, o Dr. Francisco, da Construtora Amil, contratada para executar a obra, trata-se de uma manilha pequena, que tem uma parede de 0,40 milímetros de espessura, o que dificulta a colocação de uma malha de ferro no seu interior.