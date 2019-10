Plano de Governo: Parte de promessas ainda não foi cumprida

Prestes a completar três anos à frente da Prefeitura de Rondonópolis, o prefeito Zé Carlos do Pátio (SD) ainda não cumpriu boa parte de suas promessas de campanha eleitoral. No entanto, ainda está em tempo de rever várias situações e cumprir o que prometeu. As informações que sustentam esta reportagem têm como base o plano de governo apresentado por Pátio e protocolado na Justiça Eleitoral, junto ao registro de candidatura, e o trâmite de projetos apresentados na Câmara Municipal.

GOVERNABILIDADE

No plano de governo de Zé do Pátio, o que trata da governabilidade, ele prometeu, no decorrer da campanha eleitoral, manter o diálogo permanente e transparente com a Câmara Municipal, para facilitar a governabilidade. No entanto, entre os vereadores, a queixa é constante sobre a dificuldade de diálogo com o prefeito e também com a secretária de Governo, Mara Gleibe. Hoje, a relação entre Secretaria de Governo e Câmara está delegada ao representante do Gabinete de Apoio à Segurança Pública (Gasp), Valdemir Castilho, o Biliu.

FINANÇAS

Sobre as finanças municipais, em seu plano de governo, o então candidato prometeu estabelecer programas de desenvolvimento econômico integrados às metas de crescimento fiscal, manter relação permanente com o Governo do Estado e relação saudável com os deputados estaduais, federais, senadores, apresentando projetos e indicações. No entanto, o que se vê atualmente, é o prefeito com um discurso diferente daquilo que prometeu na campanha, tanto é que vem dizendo pelos bairros que não tem apoio do governo e da bancada de deputados. Prova disso, foi a fala do deputado estadual Claudinei Lopes (PSL), que afirmou que “Pátio tem que trabalhar mais e fazer menos politicagem, pois enquanto os deputados trabalham pela cidade e Estado, ele está na contramão com críticas infundadas aos deputados”.

AÇÕES POLÍTICAS Sobre as ações políticas prometidas durante a campanha eleitoral, Zé do Pátio relata no plano de governo a inclusão de formação, capacitação e valorização dos servidores públicos, incentivando a melhoria dos serviços públicos. Mas, na prática, com projetos apresentados na Câmara Municipal, o prefeito retirou o auxílio transporte dos professores da zona rural, tentou limitar em apenas R$ 10 mil o pagamento de passivos aos servidores que pela lei federal é garantido até 60 salários mínimos. Além disso, cortou vários adicionais de insalubridade de servidores da saúde e de periculosidade de várias categorias. Um curso de capacitação para aqueles que saíram do estágio probatório ficou no só papel.

TRIBUTOS

Quanto ao programa de reorganização dos tributos apresentados durante a campanha, Zé do Pátio falou em aplicar uma política tributária justa e mais consciente, com interatividade entre Município e contribuinte. No entanto, o prefeito, por três vezes, tentou aumentar o IPTU na cidade onde, em alguns setores, o reajuste poderia chegar em até 80%. A proposta não vingou porque foi barrada pelos vereadores. Sobre o mesmo tema, prometeu atualizar o cadastro imobiliário do Município, o que permitirá cobranças mais adequadas para o IPTU, mas até agora não saiu do papel.

TRÂNSITO

Nas ações para melhoria do trânsito, consta no plano de governo, projetos voltados para a educação no trânsito e campanhas permanentes, mas que com quase três anos de governo também ainda não foram concretizadas.

OBRAS

Ainda no plano de governo, Pátio declarou realizar estudos para a conclusão do anel viário. A proposta não foi de vez esquecida, pois as obras de drenagem do final da W-11, na altura de um residencial, estão em andamento, assim como a construção da ponte sobre o Rio Vermelho, porém a prefeitura ainda depende de recursos estaduais para construir a via de acesso entre a ponte e a BR-364.