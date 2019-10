Percival e Argemiro são alvos de nova ação

O Ministério Público Estadual (MPE) abriu uma Ação Civil de Responsabilidade por Ato de Improbidade Administrativa, com pedido de tutela provisória, contra o ex-prefeito de Rondonópolis, Percival Muniz e o atual secretário Municipal de Gestão de Pessoas e ex-secretário Municipal de Transporte e Trânsito, Argemiro José Ferreira de Souza.

A ação trata de suposto direcionamento para contratação de empresa para prestação de serviços de operação e manutenção da Estação Prestadora de Serviços de Telecomunicação e Tráfego Aéreo (EPTA), bem como os serviços de manutenção preventiva e corretiva para auxílio de proteção aos voos do Aeroporto de Rondonópolis, na gestão passada.

Também são citados na ação, que pede a indisponibilidade de bens dos envolvidos na ordem de R$ 288 mil, a empresa Reyco Sistemas e Serviços de Sinalização Ltda, bem como seu sócio-administrador Renildo Carlos Gomes Carvalho. O MPE fala em “gravíssimas irregularidades” levadas a efeito na realização da Dispensa de Licitação no 026/2015, que teve por objeto a contratação de empresa, que foram apuradas no Inquérito Civil nº 01/2016.

Segundo o MPE, a referida Dispensa de Licitação “tratou-se de um manifesto engodo, uma fraude absurda e um imoral desvirtuamento dos princípios da administração pública”.

Conforme consta na ação, após a dispensa do processo licitatório com a justificativa de não tempo hábil, três empresas ofereceram propostas para prestar o serviço no Aeroporto local: Braxton Sistemas e Serviços de Sinalização Ltda (a pedido do então secretário Argemiro Ferreira), Metrol Equipamentos de Sinalização Ltda e a Reyco Sistemas e Serviços de Sinalização Ltda. Contudo, sempre de acordo com a ação, as três empresas teriam combinado as cotações a serem oferecidas para benefício da Reyco Sistema.

Conforme apontou a investigação, a empresa Braxton tinha como diretora Priscilla Azevedo Gomes de Carvalho, filha do sócio-proprietário da Reyco, Renildo Carlos Gomes Carvalho, e a empresa Metrol tinha como sócio-administrador Ricardo Abreu Rios, amigo pessoal há 20 anos de Renildo. A empresa Metrol, conforme o MPE, não possuía condições de participação de licitações públicas e nunca havia prestado o tipo de serviço para qual desejava ser contratada, e a empresa Braxton informou não ter ciência de que a proposta enviada seria para fins de cotação de preço, e que somente foi elaborada a pedido do senhor Renildo Carlos Gomes Carvalho, sócio-proprietário da Reyco.

Conforme aponta o MPE, “os então agentes públicos Percival Muniz e Argemiro Ferreira, previamente acertados e visando assegurar a significativa contratação fraudulenta ao particular beneficiado [Renildo Carlos Gomes Carvalho], solicitaram a cotação de preços com as empresas conluiadas, não fazendo constar sequer as requisições oficiais destas ou de outras cotações de preço, restringiram a participação de outros potenciais interessados com lacunas e contrataram os serviços da Reyco Sistemas, assim consumando o dano ao erário e aos princípios regentes de legalidade, moralidade e impessoalidade administrativa”, consta na ação.

OUTROS CASOS – Percival Muniz e Argemiro Ferreira foram também alvo do Ministério Público, junto a outras pessoas e empresas, em outras duas situações. Uma delas, trata sobre suposta fraude em licitação para radares eletrônicos na cidade, licitação esta de R$ 21,9 milhões, bem como suspeita de fraude em processo licitatório para modernização do sistema semafórico de Rondonópolis, com licitação na ordem de R$ 3,2 milhões. Ambos os casos seguem com processos em andamento.