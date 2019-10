Quase pronto: Hospital da Criança tem parte interna finalizada

A empresa contratada para executar a reforma completa do Hospital da Criança “Wilma Bohac Francisco” concluiu a parte interna da unidade, localizada no Jardim Santa Marta. Os trabalhos seguem agora para a parte externa com a realização da parte de paisagismo e construção das calçadas e garagem. A notícia foi divulgada ontem pela assessoria do Paço Municipal.

Todo o serviço projetado para a parte interna do hospital já foi executado, conforme informou um representante da construtora. De acordo com a prefeitura, a reforma realizada com recursos próprios, da ordem de R$ 830 mil, transformou a estrutura antiga para oferecer mais conforto para os pacientes e funcionários e qualidade no serviço.

A parte interna ganhou nova estrutura com paredes de alvenaria, que antes eram feitas com divisórias de gesso, teve toda a parte elétrica renovada e conta com novos espaços, como o fraldário e uma brinquedoteca, além de ter uma entrada exclusiva para a ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192).

O prédio foi adaptado, inclusive os banheiros, para receber pacientes portadores de necessidade especiais e tem instalação interna nas paredes para gases medicinais eliminando o uso de cilindros. Após a inauguração, o município vai oferecer ao público infantil exames de raio-x no local, mobiliário novo e uma unidade totalmente climatizada por aparelhos novos.

A próxima etapa da obra vai contar com a parceria da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que deve executar o trabalho de jardinagem, enquanto serão feitas as calçadas e a garagem.

* Com Assessoria