Grupo promove Mostra sobre a Memória da Escola

O Grupo de Pesquisa Alfabetização e Letramento Escolar (Alfale), formado por professores e pesquisadores da Universidade Federal de Rondonópolis (UFR), está realizando a Mostra Iconográfica Memória da Escola, que irá expor alguns objetos que fizeram parte da rotina escolar algumas dezenas de anos atrás. Essa é a 4ª edição da mostra, que teve início na última quarta-feira (16), e segue até hoje (18), no Laboratório de Prática de Ensino, que fica no Bloco E, das 9h às 11h e das 14h às 16h, e é aberto ao público.

De acordo com Anabela Rute Kohlmann Ferrarini, mestre em Educação e membro do Alfale, o evento acontece paralelo ao Congresso de Pesquisa em Educação (CONPEduc), que ocorre na UFR e estão expostos diversos materiais utilizados no processo de alfabetização. “Aqui nós temos cartilhas, livros de Língua Portuguesa que foram usados no período de Admissão, no ginásio, livros de registro de professores, diário de chamada, livro de planejamento, que é uma coisa que hoje em dia o estudante olha e nem imagina como era ter que recortar revistas para fazer trabalhos escolares. Hoje em dia você vai na internet e encontra a imagem que você quer. Então, é um resgate da história mesmo, é um diálogo com a história”, explicou.

Ainda segundo Anabela Rute, a mostra tem o objetivo de dar visibilidade para o Centro de Documentação do Núcleo de Pesquisa e Documentação da instituição e para a importância da história, de conservar a memória da vida escolar. Todo o material exposto faz parte do acervo da professora Kátia Cardoso, uma das maiores estudiosas de cartilhas usadas na alfabetização, que foi ao longo dos anos juntando essa documentação para registrar a sua história.

O grupo Alfale foi criado em 2001 com a proposta de desenvolver atividades de pesquisa e formação de acervos históricos na área da alfabetização, leitura e escrita. Ele é coordenado pelas professoras Kátia Cardoso, Sílvia Pilegi e Sandra Bertoldo.