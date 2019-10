Estudantes do Cândido Portinari visitam instalações do A TRIBUNA

O jornal A TRIBUNA recebeu em suas dependências, na tarde de ontem (17), estudantes do Colégio Cândido Portinari para uma atividade extraclasse. Os 35 alunos do 8º e do 9º ano do Ensino Fundamental, tiveram a oportunidade de conhecer a estrutura do jornal e da Mega Gráfica, bem como conhecer um pouco da história do periódico.

Acompanhados da professora de Gramática, Anerlei Araújo e da professora de Redação, Isabela Gabriel Borges, os estudantes puderam aprender um pouco mais sobre o funcionamento de um jornal, desde o início de sua produção até a chegada às mãos dos leitores, e também ver na prática algo que foi tratado em sala de aula.

Conforme a explicou a professora Isabela, eles estão aprendendo sobre os gêneros textuais notícia e reportagem, bem como a função referencial, linguagem usada no jornalismo.

A visita ao jornal foi um complemento para as atividades que foram desenvolvidas em sala de aula. “Os alunos já produziram, inclusive, um jornal próprio, que foi confeccionado durante dois meses. Aqui eles puderam conhecer o trabalho, a equipe, e ver como é feito um jornal diariamente”, comentou Isabela.

A estudante Beatriz Kawai Koike, do 9º ano, disse ter achado muito interessante conhecer o jornal. “Eu imaginava que tudo era feito durante o dia, que estava todo mundo aqui. Não sabia que o jornal era finalizado a noite”, contou, após entender toda a logística para que o jornal seja distribuído e esteja bem cedinho nas mãos de nossos assinantes e pontos de venda.