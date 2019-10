A tarefa não é fácil

Depois de tentar sem sucesso, por cinco vezes, licitar a concessão do transporte coletivo na cidade, o prefeito de Rondonópolis demonstra, claramente, que não pretende ficar refém das empresas de transporte e que, em caso de necessidade, poderá comprar ele próprio os ônibus e o Município assumir o transporte coletivo na cidade. Isso porque as empresas, por seguidas vezes, não têm demonstrado o menor interesse na concessão e, enquanto isso, a população vive na insegurança, sem saber até quando poderá contar com o serviço.

Para poder comprar os tais ônibus, o prefeito enviou um projeto de lei à Câmara Municipal pedindo autorização para contrair um empréstimo de R$ 10 milhões, que inclusive já foi aprovado em primeira votação. Não deve haver maiores dificuldades para que o empréstimo seja definitivamente aprovado, mas montar uma estrutura para administrar o transporte coletivo da cidade não será tão fácil, exigindo que o prefeito dialogue com os vereadores e com a sociedade, expondo de forma clara suas pretensões, dizendo como pretende administrar a questão e como irá oferecer um transporte de melhor qualidade para a população.

No entanto, ao que parece, toda essa movimentação pode ser desfeita caso a atual empresa concessionária do serviço, a Cidade de Pedra, ou alguma outra, apresente uma proposta na licitação que deve acontecer no dia 19 de novembro. Ou seja, caso alguém assuma o serviço, não haveria porque municipalizar o transporte coletivo. Porém, em caso contrário, o prefeito José Carlos do Pátio já está adiantando as coisas, até para evitar ser pego de surpresa caso nenhuma empresa se candidate a assumir o serviço.

Entendemos que o poder público está correto em procurar uma alternativa que não deixe a população da cidade, que precisa utilizar o transporte coletivo, à mercê das empresas, oferecendo desde já uma alternativa, que pode sim vir a ser a solução para o problemático transporte coletivo de Rondonópolis, que é pouco atrativo para as empresas, uma vez que a grande maioria da população evita usar o transporte coletivo. Assumindo a gestão do serviço, o Município poderá enfim fazer os investimentos que tornem o transporte público atrativo novamente para a população.