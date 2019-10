Prefeitura pede autorização para comprar frota de ônibus

A Câmara Municipal aprovou, ontem, em primeira votação, um projeto de autoria do prefeito Zé Carlos do Pátio (SD) que pede a autorização da Casa de Leis para contratar, junto ao Banco do Brasil, um empréstimo de R$ 10 milhões para compra de ônibus para o transporte coletivo. A segunda votação do projeto está prevista para ocorrer na próxima sessão da Câmara, no dia 23. Com isso, fica claro que, caso haja mais um revés na licitação do serviço, Zé do Pátio está mesmo disposto a municipalizar o transporte coletivo em Rondonópolis.

“No próximo dia 19 de novembro está prevista a realização de uma nova licitação, a 5ª, da concessão do transporte coletivo. Acredito que esta proposta do prefeito é o plano ‘b’, caso mais um licitação seja deserta. O contrato com a Cidade de Pedra vence no dia 31 de dezembro e, depois disso, a cidade não pode ficar sem o serviço. Agora, acredito que se houver interessados na concessão, o prefeito poderá recuar do empréstimo”, prevê o vereador Jailton Dantas (PSDB).

Hoje, a Cidade de Pedra opera o serviço e seguirá até o próximo dia 31 de dezembro, conforme acordo firmado entre a Prefeitura, o Ministério Público e a empresa. Nesse período, para garantir o serviço, o município subsidia integralmente – 100% dos repasses – o passe-livre estudantil, bem como demais gratuidades de passagens ofertadas por leis municipais.