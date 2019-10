Dinheiro de fazenda de Silval será destinado ao Sistema Penitenciário

Uma decisão do juiz Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga, da Vara de Execução Penal de Cuiabá, tomada no dia 14 de outubro passado, determina que o dinheiro que será arrecadado com o leilão da fazenda de Silval Barbosa deve ser direcionado ao Fundo Penitenciário Estadual. O bem foi entregue por meio de acordo de delação premiada.

Conforme a determinação judicial, os recursos deverão ser utilizados, sobretudo, na reforma e ampliação da Penitenciária Central do Estado, Centro de Ressocialização de Cuiabá, outras unidades prisionais que estejam superlotadas ou com problemas estruturais; término da nova unidade prisional da Comarca de Várzea Grande, construção de prédio próprio da APAC, a ser instalada em Mato Grosso; construção de unidade própria para cumprimento de pena no regime semiaberto, em Cuiabá, dentre outros.

O magistrado também lista em sua decisão a construção/ampliação de locais apropriados, nas unidades prisionais, para a realização de audiência por meio de videoconferência, “o que resultará na economia de milhões de reais por ano aos cofres públicos com o deslocamento de presos”, enfatiza.

Para o juiz Leonardo de Campos, a destinação dos recursos para esta área seria pelo fato dos crimes praticados e liderados por Silval, fazerem parte de uma “organização criminosa” que causou prejuízo aos cofres públicos.

Alega ainda o magistrado, que mesmo sem legislação específica acerca da destinação de bens entregues em acordos de colaboração premiada, tais acordos, trazem inúmeras consequências nas mais variadas esferas jurídicas dos envolvidos. “Daí dizer-se que o direcionamento dos valores arrecadados ao fundo penitenciário para reestruturação do sistema prisional atende à finalidade máxima da pena pecuniária no sentido de melhorar, justamente, o sistema carcerário estadual como um todo que terá reflexos diretos na tão comprometida segurança pública brasileira”, sustenta o magistrado.