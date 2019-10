Obras do 1º pacote lançadas por gestão ainda não foram entregues

A Prefeitura de Rondonópolis entregou, na última semana, a creche da Comunidade Padre Miguel, que fica ao lado do bairro Lúcia Maggi, que deve beneficiar centenas de crianças. A obra fazia parte de um pacote lançado no primeiro mês da gestão, em janeiro de 2017, contando ainda com uma Unidade de Saúde e um Centro Comunitário. Os prazos de entrega dessas obras eram outubro e novembro de 2017 mas, passados dois anos, somente a creche foi finalizada.

As placas fixadas nas obras que são realizadas pela Prefeitura de Rondonópolis, e ainda não foram entregues, mostram que elas tiveram o início dos trabalhos no dia 16 de janeiro de 2017. No caso da Unidade Básica de Saúde, a obra custa aos cofres públicos R$ 563.786,93 e deveria ter sido finalizada em 16 de novembro de 2017, conforme a placa existente no local.

Já o Centro Comunitário custa R$ 144.563,70 e deveria ter sido entregue em 16 de outubro de 2017. Nos locais, visitados pela reportagem ontem (15), não havia nenhum trabalhador ou sinais de obra em andamento. Apesar de aparentemente com os serviços em fase final, elas seguem sem uso para a população.

Há aproximadamente seis meses, a reportagem trouxe a situação à tona e, na ocasião, o Município informou que a Unidade de Saúde e o Centro Comunitário seriam entregues em novembro deste ano. Contudo, isso não aconteceu. Questionamos então, novamente, a Prefeitura sobre o prazo para entrega das obras, mas não fomos respondidos.