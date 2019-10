Avenida dos Estudantes: Falta de aduelas faz obra caminhar lentamente

Na Avenida dos Estudantes, a tão esperada obra de drenagem de águas pluviais, necessária há vários anos e que somente em 2019 recebeu a devida atenção do poder público, agora é motivo de preocupação. É que os serviços, que chegaram à casa dos 80% concluídos, estão em ritmo lento e, com o início das chuvas, correm o risco de sofrer graves prejuízos.

Como é de conhecimento público, a região recebe um grande fluxo de águas, que provocam alagamentos na pista e uma erosão às margens, o que compromete a segurança de todos que passam por ali. Com a obra em andamento, a expectativa para o fim desse problema é grande, mas, caso o ritmo não ganhe intensidade, parte do que foi feito pode se perder e virar prejuízo para o bolso dos contribuintes.

No local, há muita terra solta e, com a leve chuva da tarde de ontem (15), já foi possível ver a água levando essa terra para algumas das aduelas recém instaladas no local. A preocupação fica por conta da intensificação das chuvas e, com um volume de água bem maior, essa terra causar o entupimento das aduelas ou, pior, ser levada para a pista e residências do bairro Colina Verde, como aconteceu no passado.

Na tarde de ontem, moradores relataram que funcionários da empresa estiveram no local, algo que não acontecia há alguns dias. A reportagem questionou a Prefeitura sobre a situação e, também, se isso se deve à falta de aduelas para a continuação da obra, algo que já foi confirmado pelo próprio prefeito José Carlos do Pátio (SD). O Município confirmou que o motivo da “breve parada” na obra é a falta de aduelas.

Recentemente, o prefeito informou, durante uma entrevista, que enfrentava dificuldades com a empresa vencedora da licitação para a entrega das aduelas, que estavam atrasando, e que iria notificar a mesma. Enquanto a situação não se resolve, o tempo passa e as chuvas vão chegando.