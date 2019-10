Mangueiras: Pavimentação das vias do entorno do parque é finalizada

Conforme a prefeitura de Rondonópolis, a construção do Parque das Mangueiras segue avançando em ritmo acelerado. A construtora contratada pelo município para executar a obra, segundo o Paço Municipal, já concluiu a pavimentação das vias do entorno do futuro espaço de lazer e convivência no Jardim Primavera.

Paralelamente ao trabalho de finalização das obras de pavimentação asfáltica das três vias, a construtora também já começou a fazer os serviços de acabamento, como a pintura de alguns equipamentos do futuro parque já prontos.

Com as obras do projeto na reta final, a previsão da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Sinfra) é de que os serviços sejam finalizados no local até o final do próximo mês. A inauguração deve acontecer durante as comemorações do aniversário de 66 anos de emancipação de Rondonópolis, no dia 10 de dezembro.

O Parque das Mangueiras tem uma área superior a 23 mil metros quadrados. O investimento supera a casa dos R$ 3,7 milhões.

Resultado de uma parceria da Prefeitura de Rondonópolis com o Ministério do Turismo, via Caixa Econômica Federal (CEF), o futuro do parque contará com pista de caminhada, academia popular, quadra poliesportiva coberta, quadra de areia, campo de futebol society, vestiários, área de convivência, guarita e prédio para estrutura administrativa, além de projeto de paisagismo e cercamento da área de proteção ambiental, que fica às margens do Ribeirão Arareau.

Das obras previstas, muitas delas já foram concluídas, como por exemplo a pista de caminhada que circunda o espaço de lazer, assim como o campo, a quadra de areia e o cercamento da área de proteção. A estrutura dos telhados dos prédios já foi montada, restando fazer agora a instalação do telhado, acabamentos internos e o paisagismo do local.

