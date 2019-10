Duplicação da Poguba: Empresa explica uso de manilhas sem ferro

Após o A TRIBUNA veicular a notícia onde externa a preocupação de leitores com o uso de manilhas de concreto que não usam nenhuma malha de ferro na sua fabricação, peças essas usadas na obra de duplicação da Avenida Poguba, a empresa responsável pela execução da obra manteve contato com a reportagem para dar sua versão. A construtora, inicialmente, confirmou que realmente está utilizando manilhas sem nenhuma malha de ferro e, que por conta disso, utiliza de um cimento de qualidade superior nas mesmas, mas que pretende adotar manilhas com a malha metálica nas próximas etapas da obra.

De acordo com o empresário Francisco Mariño Fernandes, o Dr. Francisco, da Construtora Amil, contratada para executar a obra, trata-se de uma manilha pequena, que tem uma parede de 0,40 milímetros de espessura, o que dificulta a colocação de uma malha de ferro no seu interior. “O que acontece é que quando você vai tirar a manilha da forma, a tela (metálica), muitas das vezes, fica exposta. Aí, ao invés dela ganhar resistência, perde. E outra dificuldade é que por aqui não tem essa malha para vender. No entanto, é só nas manilhas de 0,40 (milímetros) que não têm, nas outra todas têm”, atesta.

O Dr. Francisco explicou ainda que são usadas manilhas de várias medidas diferentes na obra, sendo que a que não utiliza a malha metálica na sua construção é a menor delas, e que todas as demais medidas possuem a malha metálica. “É só na 0,40, na qual a parede é muito fina e se não tiver uma tela específica para colocar, não dá para desenformar a manilha que fica ondulada por dentro, por causa da tela. E ela acaba exposta, o que vai gerar um vazio dentro da peça, o que acaba sendo pior. E tem mais: eu estou fabricando a manilha com CP 40, que é um cimento muito melhor que CP 32, justamente porque não tem a tela, o que compensa a questão da resistência e da durabilidade, pois dá um concreto mais firme”, explica.

O empresário esclareceu também que o fato das manilhas em questão não conterem a malha metálica não irá interferir negativamente na qualidade da obra, mas ainda assim, após ser questionado pela prefeitura sobre a situação, ele se comprometeu a encomendar a tal malha e começar a utilizar as peças com a tela na sua composição.