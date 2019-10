Flamengo vence o Furacão na Arena da Baixada

O Flamengo quebrou um jejum que já durava 45 anos em Curitiba (PR). O líder do Campeonato Brasileiro foi até o Paraná e enfrentou o Athletico Paranaense, em jogo válido pela 25ª rodada. Com dois gols de Bruno Henrique e uma ótima atuação do goleiro Diego Alves, o time da Gávea derrotou os donos da casa por 2 a 0.

Athletico e Flamengo fizeram um primeiro tempo muito disputado, com ambos criando boas oportunidades para abrir o placar. As melhores chances do Furacão foram de Thonny Anderson e Thiago Heleno, mas a dupla viu o goleiro Diego Alves fazer grandes defesas, garantindo a invencibilidade da zaga carioca na etapa inicial.

Quando a partida se encaminhava para um empate na primeira metade, o Flamengo fez 1 a 0 aos 44 minutos de jogo. Após pressionar a saída de bola athleticana e contar com uma falha da zaga adversária, a bola sobrou para Bruno Henrique, de cara para o gol, que não perdoou e colocou o time da Gávea em vantagem.

Buscando o empate, o Furacão foi para cima e passou a pressionar o Flamengo nos minutos iniciais do segundo tempo. Logo aos dois, Thonny Anderson aproveitou bobeira da defesa carioca e invadiu a área para bater. Mas novamente Diego Alves apareceu para fazer a intervenção.

Apesar das tentativas do Furacão, foi o Flamengo quem voltou a marcar. Já nos minutos finais, Renê levantou bola na área, e novamente Bruno Henrique apareceu para ampliar para a equipe de Jorge Jesus: 2 a 0.