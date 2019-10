Avenida Poguba: Manilhas usadas geram contestação

A prefeitura de Rondonópolis estaria usando manilhas que foram fabricadas sem a malha de ferro comum a toda estrutura de concreto similar na obra de duplicação da Avenida Poguba. O fato foi encaminhado por um leitor ao A TRIBUNA, que estranhou que uma das manilhas usadas na obra, que se quebrou por acidente, não ter nenhuma malha metálica na sua composição e decidiu compartilhar a informação com o Jornal.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O estranhamento do leitor, é que normalmente as manilhas têm em seu interior uma espécie de tela de ferro ou aço, dependendo do caso, que serve para aumentar a resistência e a durabilidade da peça. A situação foi verificada pela reportagem do A TRIBUNA, que encontrou várias manilhas danificadas pela extensão da obra, todas sem nenhum traço de ferro ou outro metal em seu interior.

Procurada para comentar a situação e responder porque algumas manilhas utilizadas na obra não teriam a malha metálica em seu interior, a prefeitura respondeu de modo sintético que “Segundo engenheiro técnico, toda manilha possuí ferro em sua composição”.