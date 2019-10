Santa Casa: Plano de recuperação é apresentado ao vice-governador

Uma comitiva de Rondonópolis, liderada pelo presidente da Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Rondonópolis (Acir), Ernando Cabral, os empresários Odílio Balbinotti, presidente da Fundação MT e Tânia Balbinotti, uma das líderes do Grupo de Mulheres em Prol de Rondonópolis, apresentou ao vice-governador de Mato Grosso, Otaviano Pivetta, o Plano de Recuperação da Santa Casa de Rondonópolis, e pediu apoio para emendas parlamentares afim de sanar o déficit que o hospital enfrenta.

De acordo com Tânia Balbinotti, o vice-governador elogiou o movimento que está sendo implementado para a recuperação da Santa Casa e deu total apoio ao projeto. “Nós mostramos os números e as várias ações que estão sendo realizadas pela diretoria do hospital. Falamos das entidades e reforçamos a intenção em rever o estatuto e a formação de uma estrutura de controle e gestão mais transparente e moderna. Queremos fazer da Santa Casa o hospital que ele pode ser”, declarou a empresária.

O vice-governador do estado repassou à comitiva que defende o modelo onde a administração seja feita por entidades privadas, pois o custo é sempre menor para o cidadão. Pivetta ainda deu exemplo do hospital filantrópico da cidade de Lucas do Rio Verde. “O hospital funciona e vai muito bem dentro do possível”.

Diante das solicitações feitas para a recuperação da Santa Casa de Rondonópolis, Pivetta adiantou que o Estado está licitando as UTIs e o valor definido deverá ser pago a todos os hospitais.

O presidente da Acir, Ernando Cabral, alega que a sociedade organizada não poupará esforços para a recuperação da Santa Casa. “O hospital está vivendo um momento muito difícil, e várias entidades de Rondonópolis estão juntando esforços para que essa situação não acarrete no fechamento de um dos hospitais mais importantes da região. Houve um levantamento de dados pelo grupo de empresários, onde foram constatados os problemas que a Santa Casa enfrenta e, diante disso, foi feita uma proposta para resolver essas questões. Outro ponto que devemos salientar e agradecer de antemão, é a boa vontade do corpo clínico e da equipe, que entenderam o problema e estão sacrificando também o seu próprio rendimento para não deixar de atender a população de Rondonópolis e todos os municípios da região Sudeste que utilizam os serviços da Santa Casa”, finalizou o dirigente classista.

