Enxurrada causa transtornos a moradores

Uma obra da Prefeitura de Rondonópolis que prometia resolver o problema de moradores dos bairros Jardins das Paineiras e Oásis, está paralisada e dificultando ainda mais a vida de quem mora na região por não ter sido concluída. A drenagem que seria realizada em três pontos dos bairros, para escoamento das águas que provocam grande erosão em ruas e avenidas, foi iniciada em novembro de 2018, e já foi interrompida por três vezes.

Com uma chuva que caiu na região no fim da tarde de anteontem (9), os moradores sentiram que, caso nada seja feito, o problema pode se agravar.

Com as ruas preparadas para receber o asfaltamento e a drenagem que ainda não vieram, a enxurrada acabou entrando nos terrenos de algumas residências. O grande medo fica por conta do início do período chuvoso e o aumento no volume das águas, já que a chuva de anteontem foi fraca, mas já deu uma amostra do que vem pela frente.

A obra consiste em serviços de pavimentação, drenagem de águas pluviais, acessibilidade nas calçadas e ainda a sinalização horizontal e vertical, atendendo as avenidas Perdizes (433 metros lineares), Canários (193 metros lineares) e na Rua do Sabiá (415 metros).

No dia 3 de outubro, o A TRIBUNA publicou uma reportagem com relação a preocupação dos moradores devido a paralisação da obra. Iniciada em novembro de 2018 e interrompida na mesma semana, ela foi retomada em março deste ano, paralisada, retomada neste segundo semestre e novamente paralisada. Orçada em R$ 2,4 milhões, com recursos do Governo Federal e contrapartida do Município, os mais diversos motivos para tanta morosidade já foram dados, entre eles o não repasse de recursos por parte do governo federal.

Contudo, neste momento, não se sabe ao certo o motivo da obra não estar em andamento. A reportagem enviou o questionamento para a Prefeitura, mas não foi respondida.