MPF recorre para manter desocupação

O Ministério Público Federal (MPF) ingressou com recurso para manter a liminar que determinou, em caráter de urgência, a desocupação parcial da Terra Indígena Jarudore. O MPF havia ajuizado ação civil pública para obter a desintrusão de uma área de 4.706 hectares, com o intuito de viabilizar a posse do território a índios da etnia Bororo.

A pedido do Município de Poxoréu, o Tribunal Regional Federal (TRF) da 1ª Região suspendeu, no dia 24 de setembro, a liminar que havia sido concedida ao MPF, sob os argumentos de existência de risco de grave lesão à ordem e à segurança pública, e risco de grave lesão à economia pública devido ao desalojamento das cerca de 2 mil pessoas afetadas.

Na decisão, constava ainda que a desocupação compulsória por parte das pessoas identificadas como “não-índios” seria substancialmente mais nociva do que aquelas decorrentes da manutenção de uma situação que já dura pelo menos 55 anos, e que a decisão abarcava apenas duas aldeias de índios cujo número exato de membros não foi mencionado e, a eles, seria destinada uma área equivalente a do Distrito Federal.

Para sustentar o recurso, o MPF informa que entende que a ação não se trata de demarcação. “A ação trata apenas da desintrusão da TI [Terra Indígena], que significa a retirada de eventuais ocupantes não indígenas. Nada tem a ver com o processo de demarcação que já se encerrou há vários anos, com o registro do imóvel efetuado em 1958, reservando a área de 4.706 ha para uso dos índios Bororos de Jarudore”.

Segundo o MPF, não prosperam supostos direitos relativos à posse, pois, de acordo com a Constituição Federal, a posse e o domínio privado não impedem a desocupação das terras já reservadas aos indígenas. “O MPF observa que o direito dos indígenas prepondera sobre direitos privados, direitos adquiridos e até mesmo sobre a propriedade registrada em escritura pública, ainda mais levando em consideração que os não-índios possuem apenas a posse ilegal da área. Portanto, o fato de serem possuidores dos imóveis não tem o condão de desconstruir o direito ora defendido”.

Diante disso, o MPF pediu a reconsideração da decisão que suspendeu os efeitos da tutela de urgência, ou que o presente recurso seja conhecido e provido, no sentido de anular a decisão que concedeu a suspensão de segurança.