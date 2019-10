“Moção de Pesar” pela morte de professora

O vereador Orestes Miraglia (SD) apresentou, durante a sessão da Câmara Municipal de ontem (9), uma Moção de Pesar pelo falecimento da professora Liege Santos Pereira, 54 anos, ocorrido na tarde da última segunda-feira (07/10), em decorrência de complicações de um câncer de mama. O parlamentar lamentou a morte da professora, que foi sua colega de faculdade na UFMT, nos anos 80, estendendo seus sentimentos aos familiares, amigos e colegas professores.

O vereador destacou a simplicidade, dedicação e o carinho com que a professora Liege se dedicava ao mister de ensinar, lecionando em escolas estaduais, municipais e particulares, onde, ao longo de sua vida, amealhou uma legião de amigos e admiradores.

“A cidade perde uma profissional da educação do mais alto quilate. A professora Liege vai deixar saudades, não apenas para os seus familiares mas, sobretudo, para os amigos e alunos que tiveram a oportunidade de aprender e adquirir conhecimentos que levarão para toda a vida. Nós estamos, sinceramente, consternados com o passamento prematuro da querida amiga Liege. Que Deus a tenha em um bom lugar no céu”, completou Miraglia.